Una sigaretta non perfettamente spenta ha scatenato un grosso incendio provocando ustioni serie in un uomo. E’ successo n via Alfredo Casella, in zona Malaspina, dove sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme divampate in un’abitazione che si trova al sesto piano.

Un 34enne ricoverato al Civico

I sanitari del 118 hanno soccorso l’unico inquilino presente al momento dell’incendio, il proprietario di casa. Si tratta di un 34enne che ha riportato alcune bruciature e per questo è stato portato al Centro ustioni del Civico. Il fuoco si sarebbe propagato in tutta la cucina. Da un piccolo balcone della cucina inoltre è caduto del materiale ancora in fiamme che ha scatenato un altro principio d’incendio che ha danneggiato una tenda parasole al primo piano.

Incendio al “Cafè del Mar” di Isola delle Femmine

Incendio doloso nella notte nello stabilimento balneare che accoglieva il lido “Cafè del Mar” sul litorale di Isola delle Femmine che in questi giorni doveva essere abbattuta a spese della Regione Siciliana. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e hanno accertato la natura dolosa dell’incendio. Nei giorni scorsi l’assessorato regionale al Territorio e all’Ambiente aveva comunicato che erano stati trovati i fondi per bonificare l’area.

Da anni fatiscente

La struttura si trova sulla scogliera prospiciente viale Marino a Isola delle Femmine, versa da anni in condizioni fatiscenti e di abbandono a causa di un lungo contenzioso dopo la decadenza della concessione demaniale marittima. I lavori di smantellamento affidati dal Comune, sono stati finanziati dall’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente.

Nei giorni scorsi l’annuncio

Proprio nei giorni scorsi dalla Regione era arrivato l’annuncio che era stata finanziata la demolizione della struttura abusiva di Isola delle Femmine, vale a dire proprio il “Cafè del Mar”. La Lo stabilimento era stato considerato non in regola e per questo è rimasto inattivo e abbandonata da anni. L’intervento mirava ad una riqualificazione dell’area demaniale marittima, con fondi stanziati dalla Regione Siciliana secondo quanto aveva annunciato l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Toto Cordaro. La struttura, posta sulla scogliera prospiciente viale Marino a Isola delle Femmine, versa da anni in condizioni fatiscenti e di abbandono a causa di un lungo contenzioso dopo la decadenza della concessione demaniale marittima.