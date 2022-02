L'intervento dei vigili del fuoco

Un incendio si è verificato nella notte in via Ugo La Malfa, a Ficarazzi, in provincia di Palermo. Le fiamme hanno praticamente distrutto l’auto di un operaio e si sono propagate danneggiando un altro mezzo parcheggiato accanto.

Ad accorgersene sono stati alcuni residenti che hanno lanciato l’allarme sulla linea 112. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e in circa un’ora hanno concluso le operazioni di spegnimento delle fiamme. Dal successivo sopralluogo sarebbero emersi degli elementi che non lascerebbero dubbi sulla natura del rogo.

Si tratterebbe infatti di un incendio di natura dolosa.

Al vaglio dei carabinieri le immagini delle telecamere

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno eseguito rilievi e ascoltato i proprietari dei mezzi. Al vaglio anche le immagini di alcune telecamere installate in zona che potrebbero offrire ulteriori spunti per chiarire la dinamica dell’incendio.





La baby gang nel Catanese

Baby gang in azione nel Catanese con atti di vandalismo scoperta dai carabinieri. Identificati e denunciati gli autori del danneggiamento in serie di alcuni automobili a San Michele di Ganzaria, piccolo comune di 2 mila anime nel catanese.

Si tratta di tre minorenni, tutti di 14 anni. Uno di loro aveva un hoverboard, una pedana elettrica dotata di ruote. Gli altri due lo seguivano simultaneamente e con degli attrezzi appuntiti hanno danneggiato diverse auto in sostanza. Il motivo sembra essere quello della bravata fine a sé stessa, vandalismo per gioco.

Rogo a Paternò

Incendio anche poche settimane fa nel Catanese. La squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di Paternò del Comando Provinciale di Catania è intervenuta infatti per lo spegnimento di un incendio di un’auto in via Asmara, a Paternò (CT). Le fiamme avvolgevano interamente il veicolo interessando anche parte della facciata dell’edificio vicino e danneggiando condizionatori, cavi elettrici esterni e contatori del gas e della corrente elettrica.

Sul posto sono dunque dovute intervenire anche squadre di manutentori dell’Azienda del Gas e dell’Enel per ripristinare quanto era stato danneggiato. Visto lo stato generalizzato nel quale è stato trovato l’incendio, non è stato possibile definire le modalità di innesco.