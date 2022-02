Immediati i soccorsi per spegnere il rogo

Paura questa mattina sull’aliscafo della Liberty Lines al porto di Favignana. Un incendio a bordo del natante ha fatto scattare l’allarme. Il rogo si è sprigionato dall’aliscafo che era appena sbarcato a Favignana con la corsa delle 8.10. Ad ergersi nel cielo un’enorme ondata di fumo che ha sovrastato il cielo.

Al vaglio le cause

Si sta provando a capire cosa possa essere successo. Si ipotizza un malfunzionamento di qualche parte elettrica da cui poi si è innescata qualche scintilla. Da lì sarebbe partito il fuoco e il fumo. L’aliscafo era praticamente quasi ormeggiato sul porto. La fumata visibilmente veniva fuori dalla parte anteriore del natante. IL rogo ha interessato il monocarena “Gianluca M.”.

I casi siciliani

Non è la prima volta che aliscafi o traghetti vanno a fuoco, innescando chiaramente non poco panico. E’ accaduto ad esempio su un vaporetto a Lipari adibito alle escursioni che era carico di turisti. Era appena giunto da Milazzo alla più grande delle isole Eolie. Neanche il tempo di attraccare nel porticciolo di Marina Corta che dall’Eolian Kink è iniziato a uscire del fumo. Immediatamente è scattato l’allarme e l’equipaggio si è premurato a mettere in sicurezza i vacanzieri facendoli scendere immediatamente. Con l’ausilio di estintori hanno fatto in modo che non divampasse l’incendio.

Il precedente a Favignana

La scorsa estate un altro precedente si era verificato a Favignana, anche se distante dal porto. Un motoscafo con a bordo diverse è andato a fuoco mentre stava navigando lungo la costa di Cala Azzurra, poco distante dal faro di punta Marsala. Immediati sono scattai i soccorsi per i quattro che si trovavano all’in terno del natante. In quel caso il mezzo andò to0talmemnte distrutto nonostante le operazioni di spegnimento furono celeri. Altro episodio si verificò nel porto di Milazzo agli imbarchi degli aliscafi per le isole Eolie. In quel caso ci fu un principio di incendio a bordo di un aliscafo che era ormai quasi ormeggiato e si trattava di un natante di proprietà della Liberty Lines.