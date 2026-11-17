Terremoto politico nel Nisseno

Scossone politico nel cuore della Sicilia. Il sindaco di Caltanissetta e presidente del Libero Consorzio Comunale, Walter Tesauro, lascia Forza Italia e aderisce ufficialmente a Sud chiama Nord, il movimento guidato da Cateno De Luca. Insieme al primo cittadino transitano nella formazione del deputato regionale anche gli assessori comunali Guido Del Popolo e Calogero Adornetto e i consiglieri comunali Angelo Scalia, Laura Naselli e Giovanna Mulè. L’operazione, che ridisegna gli equilibri politici nel Nisseno, è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa all’Assemblea Regionale Siciliana alla presenza dello stesso De Luca e del coordinatore regionale Danilo Lo Giudice.

L’addio a Forza Italia e le ragioni della scelta

La svolta matura nel segno del pragmatico confronto tra amministratori locali, come sottolineato dai protagonisti. “Sono stato eletto sindaco di Caltanissetta nel 2024 e presidente del Libero Consorzio nel 2025 sotto il simbolo di Forza Italia e non rinnego nulla di quel percorso”, ha precisato Walter Tesauro. “Ma amministrare non significa amministrare soltanto sotto un partito politico. Quando ho incontrato Cateno ci siamo capiti subito: è prima di tutto un sindaco e conosce le difficoltà di chi amministra. Sarà per noi un punto di riferimento a livello regionale e nazionale”. Sulla stessa linea gli assessori Del Popolo e Adornetto, entrambi con una militanza trentennale negli azzurri: “Lasciamo un partito in cui siamo cresciuti per fare una scelta a favore della nostra città, riconoscendo in De Luca un modello amministrativo che funziona, soprattutto nella gestione dei Comuni con gravi problemi di bilancio”.

Nuove adesioni nei 22 Comuni della provincia

L’ingresso della compagine nissena rappresenta solo il primo tassello di una manovra più ampia sul territorio. Il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice ha infatti annunciato che nelle prossime settimane seguiranno ulteriori adesioni di sindaci, assessori e consiglieri nei 22 Comuni della provincia di Caltanissetta. Inoltre, un’altra componente dell’amministrazione comunale del capoluogo nisseno formalizzerà presto una federazione civica con Sud chiama Nord durante un appuntamento pubblico in città.

La strategia di Cateno De Luca e i prossimi appuntamenti

Per Cateno De Luca, l’operazione conferma la bontà del percorso del Governo di Liberazione. “La strategia di destrutturazione del sistema politico siciliano va avanti ed è trasversale”, ha affermato il leader di Sud chiama Nord, richiamando le proprie esperienze alla guida di Fiumedinisi, Santa Teresa di Riva, Messina e Taormina. “Il sindaco di Sicilia non è uno slogan, ma un nuovo modello di amministrare l’Isola in cui il presidente della Regione non è Sua Maestà, bensì un primus inter pares che lavora con i colleghi sindaci”. De Luca ha poi citato il recente ingresso del vicesindaco di Lampedusa, Attilio Lucia, e il lancio nazionale di Sindaci d’Italia, che partirà domani dal Lazio con un ciclo di venti conferenze regionali, ribadendo infine la battaglia per l’abolizione dei limiti di mandato dei sindaci. Sul fronte organizzativo, il movimento ha fissato l’assemblea regionale per lunedì 23 novembre all’Hotel San Paolo di Palermo (dove inizieranno a essere ufficializzate le candidature per Camera e Senato) e l’inaugurazione della sede del Governo di Liberazione nel capoluogo per martedì 1 dicembre.