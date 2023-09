Le sedi di lavoro, i requisiti e come candidarsi

Sirti S.p.A, azienda leader nel comparto delle reti, che da oltre cento anni opera nei settori delle Telecomunicazioni, Energia e Digital Solutions, è alla ricerca di 120 tecnici, da inserire immediatamente in organico.

Scopriamo quali sono i dettagli dell’offerta di lavoro.

I posti disponibili e le sedi di lavoro

In particolare, la società seleziona assistenti tecnico, caposquadra lavori civili, autisti, operatori macchine operatrici (escavatoristi), addetto opere civili (manovali), giuntisti e posatori di fibra ottica.

Per il profilo di addetto macchine movimento terra (MMT) è richiesta esperienza, anche minima, nel campo delle costruzioni di infrastrutture civili su strada (infrastrutture per fibre ottiche, linee elettriche, acquedotti, illuminazione pubblica, gas) e la patente B.

Per il profilo di autista mezzi pesanti è obbligatoria la patente C/CQC merci e il possesso del patentino Gru per autocarro sarà considerato un plus.

Per il profilo di manovale/addetto opere civili è necessario un minimo di esperienza nel campo delle costruzioni di infrastrutture civili su strada.

Il Caposquadra infrastrutture civili deve possedere l’attestato di sicurezza sul lavoro come Preposto, il giuntista reti TLC fibra ottica dovrà avere almeno un anno di esperienza nel ruolo, la patente B e dovrà essere disponibile a lavorare in spazi confinati e in quota.

Per il posatore cavi in fibra ottica è indispensabile la conoscenza delle reti elettriche di distribuzione dell’energia in MT e BT, schemi e materiali, cavi autoportanti (ADSS), cavi per posa in mini tubo e per posa direttamente su facciata, cavi mono e multi tubetto su infrastruttura elettrica esistente, aver maturato esperienza in qualità di installatore/posatore cavi, possesso di patente B e attestato piattaforme aeree PLE e nessuna limitazione a lavorare in quota.

Le sedi di lavoro cambiano a seconda dello specifico profilo e interessano le città di Milano, Treviso, Verona, Cagliari, Torino, Bari, Roma, Galatina, Modugno, Bologna e Alessandria.

Sirti S.p.A. un’azienda di successo con 3800 dipendenti

Fondata nel 1921 da Piero Pirelli e Vittorio Tedeschi, Sirti S.p.A rappresenta un’autentica istituzione nell’industria delle reti in Italia. Con un ricco patrimonio di esperienza e innovazione che attraversa quasi un secolo, l’azienda si è guadagnata la reputazione di leader indiscusso nel settore delle reti. La sua costante evoluzione tecnologica, insieme alla sua capacità di adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato, ha permesso a Sirti di rimanere al passo con le sfide più complesse nel campo delle telecomunicazioni e delle infrastrutture di rete.

La società, che ha contribuito nel tempo alla modernizzazione delle infrastrutture digitali in Italia e all’estero, è oggi sinonimo di eccellenza tecnica e innovazione.