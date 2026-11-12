Perché sta succedendo?

Sirti vuole tagliare un lavoratore su quattro. L’azienda delle reti di telecomunicazione ha avviato il licenziamento collettivo di circa 430 dipendenti fissi. La procedura parte a metà novembre. In più non rinnoverà circa 190 contratti di somministrazione. In tutto sono 620 posti, il 25% dell’organico. Lunedì 16 novembre i sindacati hanno proclamato quattro ore di sciopero nazionale. Oggi la Fiom ha lanciato l’allarme per la sede siciliana di Carini, alle porte di Palermo. Lì lavorano circa 135 persone.

Perché Sirti taglia il personale

Il piano è stato comunicato ai sindacati (Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil) nell’incontro di venerdì 6 novembre a Roma, come ha ricostruito Collettiva. Il taglio riguarda Sirti Telco Infrastructures. È una società del gruppo Sirti, nato nel 1921 e oggi controllato dal fondo Pillarstone Italy tramite Ps Reti.

Il motivo, per l’azienda, è il fatturato. Nel 2027 prevede un calo di oltre 200 milioni di euro, soprattutto per la fine dei progetti del Pnrr. I più colpiti sarebbero gli operatori sul campo e gli addetti alla “super operation”, che coordina gli interventi. Sono previsti tagli anche nella logistica e nel personale di staff.

Per ora l’azienda non ha diffuso una posizione pubblica oltre a quanto detto ai sindacati.

Cosa succede a Carini

A Carini non ci sono interinali. Il taglio dei contratti di somministrazione, quindi, non tocca la sede siciliana. Resta però l’incognita principale: quanti dei 430 licenziamenti riguarderanno l’isola. Secondo la Fiom, ancora non si sa.

«È chiaro che non accetteremo mai nessun licenziamento, perché significherebbe non solo perdere lavoratori ma rovinare intere famiglie», dichiarano Francesco Foti, segretario generale della Fiom Palermo e Sicilia, e Giuseppe Serio, Rsu Fiom Sirti di Carini, nel comunicato del sindacato. E proseguono: «Alla Sirti, sia Palermo che nelle altre sedi siciliane, operano dipendenti che hanno una età avanzata, rimarrebbero disoccupati a vita. E’ un’anomalia che Sirti, azienda leader nella progettazione, realizzazione e manutenzione di reti di telecomunicazione annunci di nuovo degli esuberi. Un piano simile di licenziamenti era stato scongiurato nel 2019: riuscimmo a farlo ritirare. Poi l’azienda ha sfruttato le risorse del Pnrr. E ora danno il ben servito ai lavoratori, mentre dall’altro lato il subappalto cresce a dismisura. Il subappalto sappiamo tutti che è la catena debole del circuito produttivo, dove molto spesso ai lavoratori non vengono garantiti i minimi diritti sanciti nel ccnl. Soprattutto quelli che riguardano la sicurezza nei luoghi lavoro. No, non accetteremo che le ristrutturazioni vengano fatte sulla pelle dei lavoratori».

Lo sciopero di lunedì 16 novembre

Lo sciopero di quattro ore riguarda tutte le sedi. A Palermo si terrà all’inizio di ogni turno di lavoro e la Fiom prevede «l’adesione totale». Prima, venerdì 13 novembre, sono in programma le assemblee con i dipendenti.

I sindacati chiedono un tavolo al ministero delle Imprese e del made in Italy. Vogliono un piano industriale per Sirti Telco e un confronto sul futuro di Sirti Digital, anche con il fondo Pillarstone.

«Dimostreremo alla direzione aziendale la contrarietà dei lavoratori Sirti ai tagli occupazionali», aggiungono Foti e Serio. «Protestiamo per ottenere dalla Sirti la definizione di un piano industriale e per sollecitare l’intervento del ministero delle Imprese, da un lato a sostenerci in questa difficile vertenza e dall’altro per intervenire sui committenti di Sirti, per evitare che si prosegua con la logica delle gare al massimo ribasso».

Le altre sedi coinvolte

La preoccupazione riguarda tutta Italia. A Mareno di Piave, in provincia di Treviso, il sito conta circa 150 dipendenti, secondo Il Gazzettino. Il segretario generale della Fiom Cgil di Treviso, Manuel Moretto, ha chiesto all’azienda un cambio di rotta: «La fine di una commessa o la mancata aggiudicazione di una gara non deve diventare la giustificazione per espellere lavoratrici e lavoratori. Sirti presenti un piano industriale credibile, che tuteli l’occupazione e dia prospettive ai siti produttivi».

Il coordinatore nazionale Sirti della Fiom Cgil, Ciro D’Alessio, ha annunciato i prossimi passi: «Questa settimana si terranno le assemblee con i dipendenti, mentre il 16 novembre ci saranno le prime quattro ore di sciopero». E ha aggiunto: «Non accetteremo mai che le ristrutturazioni vengano fatte sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori».