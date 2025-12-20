A partire dalla prossima settimana entreranno in servizio 9 nuovi assunti alla Sispi, la società informatica del Comune di Palermo. Si tratta di personale selezionato tramite bando pubblico riservato a candidati in possesso di laurea quinquennale.

Gli assunti e la procedura di selezione

I neoassunti sono 9 esperti informatici, con inquadramento al livello B2 del CCNL per l’industria metalmeccanica e di installazione di impianti, profilo Cloud Architect / Specialist. Le domande pervenute inizialmente sono state 50, successivamente ridotte a 30 dopo la prima fase di selezione. La firma dei contratti è prevista per martedì.

Presto altre sette assunzioni

A questa prima fase seguirà una seconda tranche che prevede l’assunzione di altri 7 esperti informatici, con inquadramento livello B1 e profilo di Analista Programmatore, selezionati tramite un ulteriore bando aperto ai possessori di laurea triennale, che ha registrato oltre 100 candidature. La procedura preselettiva si concluderà nel mese di gennaio.

La Presidente Sispi Gaballo

“È un ricambio generazionale che non avveniva da circa vent’anni – dice Giovanna Gaballo, Presidente di SISPI S.p.A. – Siamo soddisfatti di poter inserire nuova linfa vitale in azienda, ampliando l’orizzonte dei nostri progetti e la capacità di attrarre finanziamenti. I neoassunti hanno un’età media di circa 30 anni, sono tutti siciliani e con elevate competenze in ingegneria informatica, in linea con le esigenze di innovazione tecnologica e digitalizzazione dei servizi che SISPI è chiamata a supportare per l’Amministrazione comunale”.

A regime servono 35 nuove unità di personale

Il piano complessivo dei fabbisogni aziendali prevede, nel prossimo periodo, l’ingresso di 35 nuove figure, che saranno destinate anche ad altri settori strategici della società, tra cui le aree amministrativa e legale, in considerazione dei pensionamenti previsti nei prossimi anni.

“Il mondo digitale è cambiato profondamente e SISPI deve adeguarsi per restare competitiva – prosegue Gaballo – Investire sui giovani significa cogliere nuove opportunità e sperimentare soluzioni innovative per le pubbliche amministrazioni. Abbiamo già realizzato una control room che, grazie a specifici automatismi, potrà supportare interventi in ambiti sensibili. Tecnologie come l’intelligenza artificiale, nel rispetto di norme rigidissime sulla privacy, possono diventare una risorsa importante per la sicurezza urbana”.