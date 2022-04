Oggi la firma

Sispi e Amat hanno sottoscivono la nuova convenzione tra le due società partecipate del Comune per lo sviluppo e la gestione di sistemi informativi dedicati all’erogazione dei servizi di mobilità urbana.

La collaborazione tra Sispi e Amat

Obiettivo delll’amministrazione comunale di Palermo è la nascita di un sistema di “corporate governance” capace di amplificare e ottimizzare l’azione delle proprie partecipate, promuovendo un’azione unitaria e congiunta in grado di realizzare maggiore efficienza ed economicità dei servizi offerti. È proprio in questa contesto che Sispi ed Amat da anni collaborano realizzando sinergie utili per il territorio di riferimento. A conferma della bontà delle scelte in tal senso operate, l’11 aprile 2022, nei locali della Direzione di via Ammiraglio Denti di Piraino, il Presidente di Sispi, Lapiana, ha sottoscritto col Presidente di Amat, Cimino, la nuova Convenzione tra le due società per lo sviluppo e la gestione di sistemi informativi dedicati all’erogazione dei servizi di mobilità urbana.

Cosa prevede la convenzione

Nel dettaglio, l’accordo prevede servizi di hosting e conduzione tecnica del sistema informatico dell’Azienda titolare del servizio pubblico di mobilità urbana, secondo un modello di gestione e concreto e coerente, in grado di far fronte a servizi evoluti strumentali alla mobilità urbana; prevede inoltre i cosiddetti “servizi a consumo”, che comprendono tutte le attività volte ad assicurare sotto il profilo tecnico e gestionale, il funzionamento ordinario dei servizi che AMAT mette a disposizione dei cittadini.

Nuovi sistemi per gli utenti

È anche nell’ambito di tale convenzione che Sispi continuerà a progettare e sviluppare sistemi innovativi che AMAT mette a disposizione dei suoi utenti: dallo sviluppo e la gestione dei servizi smart offerti attraverso l’app PalerMobilità – utilizzando la quale il cittadino può accedere ai parcheggi a sosta tariffata, acquistare i biglietti per autobus e tram ed i pass ZTL (vedi https://ztl.comune.palermo.it/ztl/jsp/home.do?sportello=ztl) – alla gestione dei sistemi di bordo della flotta degli autobus in grado, tra l’altro, di tracciare ed ottimizzare percorsi e fornire le informazioni su tempi e tragitti degli autobus.