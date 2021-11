verso le comunali 2022

Il vertice del centrodestra, previsto venerdì all’Ars, slitta.

I nomi in ballo per le comunali di Palermo sono: Lagalla (Udc), Caronia, Scoma e Greco (Lega), Varchi (Fdi), Cascio (FI), Aricò (DB).

Slitta il vertice del centrodestra, che era in programma venerdì pomeriggio a Palazzo dei Normanni per discutere delle comunali di Palermo del prossimo anno. Dopo un giro di consultazioni, i segretari provinciali degli otto partiti hanno concordato il rinvio. La riunione dovrebbe svolgersi lunedì prossimo.

Il vertice non sarà a Palazzo Reale: alcuni esponenti della coalizione non ritengono sia la sede giusta sia per non dare spazio a eventuali polemiche essendo un luogo istituzionale sia perché intendono incentrare la discussione partendo dalle segreterie provinciali, almeno in questa prima fase. Probabile che l’incontro si faccia nella sede della Lega (i colloqui sono in corso) in via Garzilli, anche per dare un segnale al coordinatore del Carroccio, Vincenzo Figuccia, da cui è partita l’iniziativa di accelerare il confronto. E’ stato proprio Figuccia nei giorni scorsi a tessere la tela delle interlocuzioni.

Il nodo della guida della coalizione

Il primo tema sarà la guida della coalizione. Si perché Forza Italia la rivendica quale primo partito, Musumeci quale presidente della Regione eletto proprio da questa coalizione e non sarà semplice dirimere questo punto.

I nomi in ballo

Folla di candidati sindaco per Palermo 2022. Ecco i nomi in ballo nel centrodestra: Roberto Lagalla (Udc), Marianna Caronia, Francesco Scoma e Francesco Greco (Lega), Carolina Varchi (Fdi), Ciccio Cascio (FI), Alessandro Aricò (DB).

Lupo: Musumeci taglia fondi ai Comuni mentre sindaci manifestano a Roma

“Mentre i sindaci siciliani manifestano a Roma per chiedere al governo nazionale ed al governo regionale fondi e misure a favore delle amministrazioni locali dell’Isola, il presidente Musumeci porta in Aula un disegno di legge che prevede il taglio di 10 milioni di euro dal Fondo per le autonomie locali destinati ai Comuni siciliani. Un disegno di legge vergognoso al quale il Pd si oppone fermamente”. Lo ha detto intervenendo in Aula all’Ars il capogruppo Pd Giuseppe Lupo nell’ambito della discussione del disegno di legge 962/A che prevede tagli al bilancio regionale per circa 65 milioni di euro per l’anno 2021.