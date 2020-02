Domani 27 febbraio

Di innovazione applicata al settore dell’Agrifood e delle Smart Communities si parlerà domani, 27 febbraio, dalle 9 alle 17.30 al Sanlorenzo Mercato con Smau, la principale fiera italiana dedicata alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Iniziativa che nasce dalla collaborazione fra Regione Siciliana e Smau, in cui saranno raccontate le principali esperienze di collaborazione vincente tra startup e imprese e dove sarà data voce a quelle realtà che, in Sicilia, stanno svolgendo una concreta attività di collegamento tra il mondo della ricerca e dell’innovazione e quello delle imprese.

“Innovazione digitale e sostegno alle start-up sono due tra le principali priorità del Governo Musumeci e dell’Assessorato all’economia – dichiara Gaetano Armao Vicepresidente Regione Siciliana – Sul piano del digitale stiamo procedendo a completare l’infrastrutturazione del territorio con banda larga ed ultra-larga. Siamo per il secondo anno la prima Regione italiana per dotazione infrastrutturale con un’utilizzazione di finanziamenti europei che ha già superato il 40% (prima Amministrazione per spesa europea). Entro il 2022 la Sicilia sarà la Regione con la migliore dotazione di reti del Mediterraneo alla quale si affiancherà la realizzazione del grande data center di Brancaccio (stanziamento 25 milioni) attorno al quale viene istituita la Zona Economica Speciale. Una straordinaria opportunità per imprese e professionisti, anche del settore alimentare, per crescere in innovazione e competitività. Sulle start up è stato costituito il “fondo Sicilia” presso Irfis Finsicilia con linee di credito appositamente dedicate e che operano in sinergia con fondi d’investimento, mentre il ddl di stabilità 2020 prevede misure di rafforzamento degli incentivi di “resto sud” per contrastare l’emigrazione dei cervelli e potenziare l’offerta di opportunità di crescita”.

Smau Palermo sarà anche l’occasione per le imprese di incontrare il PON Imprese e Competitività: sarà possibile approfondire e richiedere una consulenza per non perdere tutte le novità sui bandi destinati alle startup e alle PMI. Il PON IC sarà infatti presente alla tappa del Roadshow con un desk informativo, per conoscere in anteprima le nuove misure agevolative messe in campo. La prima è il Bando Macchinari Innovativi, destinato a finanziare, nelle Regioni del Mezzogiorno, investimenti innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa e promuovere l’economia circolare. La seconda, Smart&Start Italia: l’incentivo sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative su tutto il territorio nazionale. La misura finanzia piani d’impresa finalizzati alla produzione di beni e l’erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico e innovativo.

Un altro tema pertinente con i contenuti dell’evento sarà quello dell’export digitale, grazie a E-nternazionalization, un progetto di rafforzamento della capacità amministrativa delle Regioni del Mezzogiorno per la promozione e lo sviluppo dell’internazionalizzazione d’impresa attraverso gli strumenti del digital export. L’ente proponente è il Ministero dello Sviluppo Economico, ed è attuato da Invitalia in collaborazione con la Regione Siciliana nell’ambito del PON Governance 2014-2020. A Smau Palermo, grazie alla presenza di un desk informativo per tutta la giornata dell’evento, le imprese siciliane potranno raccontare quali sono le proprie esigenze. Le aziende che lo vorranno potranno compilare un questionario sul tema del digital export, al fine di indirizzare al meglio le politiche di sostegno pubblico.

Il Premio Innovazione Smau alle migliori eccellenze siciliane L’appuntamento è nel contempo un momento di rilascio delle attività che hanno visto protagoniste lo scorso anno alcune imprese siciliane, che grazie alla Regione hanno preso parte alle tappe internazionali del circuito SMAU: startup che hanno avuto la possibilità di incontrare potenziali clienti e partner per avviare nuove collaborazioni e imprese consolidate che si sono distinte per aver ricevuto il Premio Innovazione SMAU per aver avviato progetti di trasformazione digitale o innovazione aperta. Questa data dà inoltre il via al progetto promosso dalla Regione Siciliana che consentirà a 30 startup innovative selezionate di partecipare agli appuntamenti internazionali del circuito SMAU 2020: Londra, Berlino, la nuova tappa di Parigi e Milano.

La tecnologia blockchain al servizio dell’agrifood: il Consorzio di tutela del Pomodoro di Pachino IGP ha stretto un accordo con Ez Lab, una PMI innovativa. D’ora in poi sarà possibile tracciare il Pomodoro Pachino dal campo al supermercato e combattere così le contraffazioni, garantendo sostenibilità ambientale e sociale. Grazie a un QR Code il consumatore potrà conoscere tutto sulla filiera del prodotto, risalendo l’intera catena.

Il ruolo delle tecnologie che promettono di dare una maggiore spinta di innovazione è sempre di più un tema centrale in ambito agrifood. Questa seconda edizione di Smau Palermo rappresenta anche un’opportunità importante per le startup del territorio di farsi conoscere, e promuovere l’innovazione e l’imprenditorialità al fine di valorizzare la creazione di idee innovative in vari campi.

L’appuntamento con Smau Palermo sarà l’occasione per confrontarsi con questi importanti player dell’innovazione, in un programma articolato di incontri, matching, momenti di presentazione e networking, per dare avvio a nuove collaborazioni e partnership tra gli attori più innovativi del territorio siciliano.