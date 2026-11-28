«Il risultato raggiunto da GoVisit dimostra quanto sia necessario superare quella narrazione che vede la Sicilia come una terra incapace di competere nei settori più avanzati dell’economia nazionale. Un’impresa nata a Palermo, capace in pochi anni di affermarsi nel panorama italiano della sanità digitale, rappresenta un segnale importante anche per chi ha la responsabilità politica di programmare lo sviluppo economico della nostra regione».

Lo dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, commentando il risultato ottenuto dalla società palermitana GoVisit, fondata nel 2021 dal cardiologo Domenico Nobile, che si è classificata prima nel settore dei servizi sanitari e sociali e quinta assoluta tra le 500 aziende italiane a più alta crescita nella classifica “Leader della crescita 2027”, realizzata da Il Sole 24 Ore e Statista, registrando un tasso di crescita annuale composto del 176,73 per cento nel periodo 2022-2025.

«La politica industriale siciliana – prosegue Tamajo – deve avere l’ambizione di modificare la struttura economica dell’Isola, puntando maggiormente sulla ricerca, sulla digitalizzazione e sulle imprese ad alto valore aggiunto. Accanto al sostegno ai comparti tradizionali, dobbiamo creare le condizioni affinché nuove realtà imprenditoriali possano nascere, consolidarsi e competere sui mercati nazionali e internazionali, senza essere costrette a trasferire altrove competenze e investimenti».

GoVisit ha superato il milione di prestazioni sanitarie erogate, raggiungendo oltre 600 mila pazienti e coinvolgendo più di 500 medici partner attraverso un modello che integra tecnologia, prevenzione e medicina di prossimità.

«Una delle principali sfide politiche dei prossimi anni sarà trattenere in Sicilia il capitale umano qualificato, offrendo ai nostri giovani la possibilità di costruire percorsi professionali all’altezza delle loro competenze. Come assessorato alle Attività produttive riteniamo fondamentale orientare le risorse pubbliche verso investimenti capaci di generare occupazione qualificata, innovazione e ricadute durature sul territorio. La Sicilia non deve essere soltanto un mercato per le tecnologie sviluppate altrove, ma un luogo in cui queste tecnologie vengono ideate, prodotte e commercializzate. Al fondatore e a tutto il gruppo di lavoro di GoVisit rivolgo le mie congratulazioni per un risultato che dà lustro all’intero sistema imprenditoriale siciliano», conclude Tamajo.