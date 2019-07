Le previsioni in Sicilia

Giornata di sole e tempo stabile quella prevista per domani in Sicilia. Una stabilità che nei prossimi giorni, sopratutto sul versante orientale, potrebbe andare incontro ad un cambio di tendenza. Infatti in avvio settimana nel Messinese sono previsti fenomeni di maltempo con piogge e temporali.

Domani invece le temperaturesono previste in aumento, con punte fino a 36-38°C sul settore centro meridionale. Venti in prevalenza da Nord, deboli o moderati. Rotazione a SSE dalla sera tra Sicilia e Calabria. Mari poco mossi o a tratti mossi