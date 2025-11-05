Un weekend all’insegna della musica live per il PunkFunk (via Napoli 8-10), che sabato 8 novembre, alle 22,30, accoglie sul palco del suo Sidekick i Sons of Viljems, band londinese post-rock ed experimental. Dopo i recenti live sold out in Inghilterra, la formazione arriva a Palermo con un concerto che promette un viaggio sonoro ipnotico, sospeso tra groove dub, suggestioni jazz e atmosfere cinematografiche. L’ingresso è gratuito.

In un mondo che corre veloce, i Sons of Viljems scelgono di rallentare. Ogni loro brano nasce da un lungo processo di cesellatura sonora: niente editing massiccio, nessuna standardizzazione, ma un lavoro artigianale in cui ogni dettaglio conta. Le loro composizioni si evolvono nel tempo, assumendo forma solo quando diventano parte della loro vita quotidiana. È un approccio che traspare in ogni performance, in cui si percepiscono la profondità del loro dialogo musicale e la tensione creativa che deriva dall’incontro tra divergenza di opinione, disaccordo artistico e differenza ideologica.





In seguito a sette anni di concerti, collaborazioni e pubblicazioni sporadiche, nel 2024 i Sons of Viljems hanno pubblicato il primo album completo, Lithospheric Melodies, per l’etichetta Disasters By Choice. Un disco evocativo e oscuro, che attraversa territori sonori tra dub e jazz/world music, con echi di Robert Wyatt, Coil, Labradford, Arthur Verocai, Mulatu Astatke, Os Mutantes, This Heat, Ennio Morricone e David Axelrod.

Dopo una serie di concerti sold out a Londra, la band ha portato in tour l’album in Europa, conquistando pubblico e critica per la sua capacità di creare atmosfere immersive e magnetiche. Attualmente i Sons of Viljems stanno lavorando a un nuovo progetto discografico, che prenderà forma al termine del tour di Lithospheric Melodies.

Bastano queste premesse per comprendere come l’appuntamento di sabato 8 novembre sia imperdibile, non solo per chi ama i suoi sperimentali e le atmosfere sospese, ma anche per chi vuole immergersi in un mondo contemporaneo e avant-garde. Sabato 8 novembre, al PunkFunk Sidekick, i Sons of Viljems accenderanno la notte con la ricerca sonora e l’emozione pura.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:30

Prezzo: 0.00

Link: https://www.instagram.com/punkfunkpa/

