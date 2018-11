resterà nell'isola fino a domani

Il ministro per le Infrastrutture, Danilo Toninelli, sta effettuando un sopralluogo nel cantiere del viadotto Himera, sulla autostrada A19, con alcuni tecnici dell’Anas che stanno spiegano i lavori in corso. Alcuni piloni del viadotto cedettero tre anni fa per una frana.

“Voglio capire qual è situazione, poi venite a Roma e io vi accolgo”. Così il ministro rispondendo alle richieste di alcuni amministratori che lo hanno fermato durante il sopralluogo nel cantiere del viadotto Himera, lungo l’autostrada A19. I sindaci hanno detto al ministro che nell’area ci sono problemi enormi di viabilità.

“Voglio capire qual è situazione, poi venite a Roma e io vi accolgo io. Sono qui per fare un sopralluogo – ha aggiunto il ministro – una vera ispezione nei cantieri Anas e Rfi. Lo Stato è tornato, la Sicilia è tra le massime priorità per questo governo”.

“Uno dei tavoli più importanti è quello sul codice degli appalti, tra poco ci sarà una prima bozza. L’obiettivo è di semplificare, chiarendo quali sono le norme” ha assicurato il ministro.

“Lo Stato vuol aiutare di più i siciliani, la mobilità è fondamentale per spostarsi all’interno e verso il continente. Sono qui per vedere i cantieri e per intervenire nelle strade. Dovremo sicuramente parlare col presidente della Regione. Non è accettabile che in Sicilia ci siano strade colabrodo” ha aggiunto Toninelli.

E ancora: “Ci sono tantissime strade provinciali in totale dissesto, sono tante le segnalazioni che riceviamo: le province sono state gestite male perché c’è stata una riforma Delrio completamente sbagliata”.

Sui tempi di riapertura del viadotto l’Anas ha risposto: “Non siamo messi male, pensiamo di ripristinare la viabilità entro la fine del 2019”. E Toninelli ha replicato: “Speriamo prima”.

