La protesta

E’ stato sospeso lo sciopero dei lavoratori Reset in programma per domani. Il sindaco Leoluca Orlando ha convocato per il prossimo 22 gennaio le organizzazioni sindacali, l’assessore alle Aziende Sergio Marino e tutti gli amministratori delle aziende partecipate.

“Ma lo stato di agitazione prosegue – dice il segretario regionale della sigla Asia Salvo Barone -. Abbiamo accettato l’incontro e sospeso la protesta, per il grande senso di responsabilità che ci contraddistingue, ma non siamo disponibili ad ulteriori slittamenti dell’applicazione degli accordi già sottoscritti”. I sindacati hanno previsto un sit-in davanti a Villa Niscemi, per martedì 22, alle 15.