green economy

A Ustica (Pa) in arrivo 1,4 milioni per progetti di riqualificazione del territorio. Il Comune guidato dal sindaco Salvatore Militello riceverà oltre 282 mila euro per l’annualità 2020, 482 mila euro per il 2021 e 655 mila euro per il 2022 come previsto da un Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Stanziati i tutto 66 milioni

“Le somme assegnate a Ustica – spiega Giuseppe Sciarabba, presidente dell’Agenzia di sviluppo del Mezzogiorno – fanno parte della dotazione finanziaria prevista dal Dpcm del 4 febbraio 2021 e dalle disposizioni del decreto del ministero per le Autonomie e gli affari regionali di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze”. In totale alle isole minori siciliane sono stati assegnati 18,2 milioni. Oltre ai 1.420.191,84 euro per Ustica, arriveranno 2.963.427 a Pantelleria; 2.383.430,38 a Lampedusa e Linosa; 2.911.721,00 a Favignana; 5.050.009,00 a Lipari; 1.163.878,04 a Santa Marina Salina; 1.159.240,00 a Leni; 1.172.404,00 a Malfa. In tutta Italia le risorse assegnate alle isole minori ammontano complessivamente a 66 milioni.

Contributi per la sostenibilità ambientale

“Le istanze di finanziamento – continua Sciarabba – andavano presentate entro il 27 ottobre 2021 secondo quanto indicato dall’articolo 5 del Dpcm del 4 febbraio 2021. Per l’approvazione dei progetti (cantierabili) era richiesto che fossero orientati alla decarbonizzazione del settore energetico, alla ristrutturazione degli edifici, al sostegno all’industria per innovare a fini di green economy, a forme di trasporto finalizzate alla riduzione dei consumi e delle emissioni nocive. E ancora, al recupero e alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla viabilità, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, al contingentamento dei flussi turistici e alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla certificazione ambientale dei servizi. I Comuni – conclude Sciarabba – potranno anche presentare, entro il mese di agosto 2022, domanda per il finanziamento di ulteriori progetti, non già inclusi nella domanda presentata entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di riparto a valere sulle tre annualità 2020, 2021 e 2022”.