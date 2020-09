Cinque le persone segnalate all'autorità giudiziaria

La Polizia municipale di Palermo ha sequestrato un’area di cantiere di circa 10 mila mq tra via Perpignano e viale Regione Siciliana, nella quale è in corso di realizzazione un edificio commerciale. Sono le persone denunciate in seguito all’azione dei caschi bianchi che sono giunti sul posto, a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino.

In particolare, gli uomini del del nucleo “Tutela e Decoro”, hanno accertato che durante i lavori per la costruzione di un ipermercato, alcuni rifiuti speciali non bonificati stavano per essere nascosti sotto il materiale di cava usato per il riempimento.

Cinque le persone segnalate all’autorità giudiziaria, S. C. di 44 anni, M.C. di 56 anni, V.B. di 55 anni, P.G. di 36 anni e G.P. di 51 anni. I poliziotti hanno anche sequestrato i mezzi d’opera all’interno del cantiere: due pale meccaniche che servivano per scavare e un rullo compressore che serviva a compattare il terreno. Il materiale presente sul suolo era composto da legname, plastica e residui ferrosi, tutti provenienti da demolizioni; in alcuni punti erano accumulati grossi quantitativi di asfalto. Sigilli anche all’area, interessata da lavori di riempimento di materiale stratificato. La zona è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa di ulteriori indagini che facciano luce sulla provenienza dei materiali e sull’eventuale presenza di sostanze interrate non bonificate.

Per il sindaco Leoluca Orlando, si tratta di “un intervento importante condotto con l’usuale professionalità della Polizia Municipale e che sottolinea l’importanza della collaborazione fra cittadini e Forze dell’ordine.Importante anche perché ha prevenuto che si perpetrasse un vero e proprio delitto ambientale ai danni della collettività. Speriamo che le indagini che saranno disposte non individuino altre sostanze inquinanti occultate nel terreno.Chi decide di investire nella nostra città ha il dovere, morale oltre che materiale di vigilare affinché i lavori che commissiona siano realizzati in modo sicuro e legale e legale”.