Dal Comune di Palermo emanata l’ordinanza per regolare il traffico

Da lunedì 22 agosto, come già preannunciato nei giorni scorsi, partiranno i lavori di manutenzione straordinaria degli intonaci delle paratie del sottopasso di via Francesco Crispi a Palermo per ripristinare decoro e sicurezza di questa infrastruttura. Il cantiere prevede immediatamente la chiusura totale della corsia lato monte (direzione Cala) per la demolizione dell’intonaco pericolante. Seguirà una chiusura parziale della carreggiata per il ripristino dell’intonaco. L’intervento durerà al massimo 30 giorni. Durante questa fase sarà istituito il divieto di sosta H24 nel tratto compreso tra via Onorato e via San Sebastiano.

Carreggiata lato mare

Terminate le opere lungo la carreggiata lato monte del sottopasso di via Crispi, analoga attività verrà svolta anche lungo l’altra carreggiata lato mare. In questa fase, invece, il divieto di sosta H24 sarà istituito in via Crispi, carreggiata lato mare, nel tratto compreso tra via Filippo Patti e via Sammuzzo. Nelle due fasi sarà interdetta la sosta nelle corsie laterali delle carreggiate interessate dai lavori. Dopo una prima fase di chiusura totale, mezza carreggiata verrà, poi, riaperta al transito veicolare anche durante i lavori.

Le misure di mitigazione

Per limitare il più possibile i disagi alla circolazione dei mezzi, il servizio Mobilità urbana e Trasporto pubblico di massa del Comune di Palermo, di concerto con l’assessore alla Mobilità e il sindaco, ha predisposto alcune azioni di mitigazione degli impatti negativi per la circolazione per alleviare il disagio dei cittadini. In particolare, verrà sospesa la Ztl, limitatamente ad alcune strade. La sospensione della Ztl centrale dalle 8 alle 20 riguarderà via Roma, via Squarcialupo e via Castello. Le limitazioni resteranno in vigore lungo le altre strade all’interno del perimetro, così come resterà attiva la Ztl notturna durante tutto lo svolgimento dei lavori.

Divieto transito ai mezzi pesanti

L’ordinanza emanata nei giorni scorsi dall’ufficio Mobilità del Comune ha istituito, inoltre, il divieto di transito dei mezzi pesanti, superiore a 3,5 tonnellate nell’area del cantiere, con obbligo di svolta a destra in uscita dall’area portuale. Verrà istituito un percorso alternativo, mediante il posizionamento di segnaletica, lungo le vie Squarcialupo e Castello.