La prima richiesta d'intervento risale al 6 giugno 2018

Una richiesta di manutenzione agli alberi di viale Regione Siciliana inoltrata addirittura a metà 2018 e mai eseguita. E’ questa l’amara considerazione espressa da Dario Di Gangi e Fabio Cittati, tecnici del Comune di Palermo, in una lettera di risposta inviata ad alcuni consiglieri comunali in merito allo stato di degrado ed incuria vissuto dal sottopasso di via Emily Balch, struttura di collegamento del quartiere Villagrazia. Un’opera nella quale la nostra redazione ha effettuato diversi sopralluoghi, raccontando evidenti infiltrazioni d’acqua nel soffitto, proveniente dalla parte superiore del raccordo fra A19 e A29.

Sottopasso Villagrazia, il sollecito degli uffici

La causa sarebbe riconducibile ai danni causati dalle radici di tre alberi di pini, che hanno sollevato il marciapiedi e creato di conseguenza i presupposti che permettono all’acqua piovano di infiltrarsi e di arrivare nella parte inferiore. Un problema per il quale i tecnici del Comune hanno eseguito diversi sopralluoghi. Il primo risale addirittura al 6 giugno 2018. Controllo nel quale gli esponenti del Comune registravano “la necessità di tagliare tre essenze di “Pinus” ubicati ai margini dello spartitraffico”. Questo “poichè contribuivano a danneggiare i marciapiedi e le strutture con gli apparati radicali, favorendo le infiltrazioni di acque piovane”.

Richiesta reiterata otto mesi dopo, ovvero il 15 febbraio 2019, ma senza successo. Elemento evidenziato nuovamente dai tecnici in una nota del 15 febbraio 2023. “Il personale ha verificato che gli alberi di alto fusto non sono stati estirpati. Inoltre, nello spartitraffico centrale, sono presenti arbusti infestanti, foglie e terriccio che potrebbero essere causa di ristagni di acqua, che successivamente filtra attraverso la struttura”. Fatto per il quale il Capo Area Dario Di Gangi e il dirigente Fabio Cittati hanno chiesta all’area del Verde di effettuare l’intervento in tempi ragionevoli.

La vicenda del sottopasso di Villagrazia

Una struttura, quella di Villagrazia, che attende da anni degli interventi di manutenzione. Lavori parzialmente eseguiti in passato, come quelli intrapresi a fine 2017. Allora, il Comune di Palermo fu costretto a chiudere via Emily Balch in entrambi i sensi di marcia per alcuni giorni. Ciò a causa del cedimento di alcni elementi delle travi del sovrappasso. Nonostante quanto fatto in precedenza, la struttura rimane in una situazione di deciso ammaloramento. Per risolvere definitivamente l’evidente quadro di degrado del viadotto, servirebbero opere di manutenzione più organiche. Ciò in particolare sugli appoggi del ponte. Esigenza riconosciuta e ricompresa anche all’interno dell’accordo quadro su passi e sottopassi 2017-2020, sottoscritto dal Comune di Palermo il 9 febbraio 2021. Un capitolo di spesa che comprende al suo interno fondi per circa due milioni di euro.

Atto che, però, vede al suo interno una serie di opere strategiche per la viabilità del capoluogo siciliano. Fra queste rientra, ad esempio, il sottopasso di via Francesco Crispi. Situazione che, ovviamente, rallenta l’iter dei lavori a Villagrazia. I tecnici seguiranno l’ordine cronologico delle opere, fino ad esaurimento fondi. Il sottopasso dovrà quindi attendere il proprio turno. Prima di intervenire comunque, si dovrà procedere con la progettazione. Ciò per valutare modalità ed importo dei lavori.