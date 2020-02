Addosso aveva alcune centinaia di euro

La polizia di Stato, ha arrestato alla Vucciria di Palermo Gaetano Sorrentino, 27anni, accusato di spaccio e denunciato un minorenne con la stessa accusa. Sorrentino è stato sorpreso a spacciare cocaina nel cuore della movida palermitana. L’acquirente, un ragazzo di 17 anni, segnalato alla prefettura.

Nel corso della perquisizione gli agenti del commissariato Centro hanno trovato 24 dosi di cocaina pronta per essere spacciate. La droga era nascosta in un pacchetto di sigarette in una nicchia in un muro in piazza Caracciolo ad angolo con la via dei Coltellieri. Addosso a Sorrentino sono state trovate alcune centinaia di euro sequestrate.