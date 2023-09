I carabinieri della compagnia di Partinico hanno arrestato un giovane di 21 anni con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della stazione di Montelepre avevano fermato il giovane alla guida di un monopattino elettrico e il suo comportamento li aveva insospettiti. Per questo hanno proceduto alla perquisizione dell’uomo che ha dato esito positivo. Il ragazzo, secondo le accuse mossegli, è stato trovato in possesso di 84 grammi di hashish, parte della quale già divisa in dosi nonché di un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento delle dosi.

Lo stupefacente è stato sequestrato e trasmesso al laboratorio di analisi delle sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti qualitativi e quantitativi. Il gip di Palermo ha disposto per l’indagato una misura cautelare lieve come l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Le operazioni antidroga degli ultimi giorni

Ndei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Mineo, con il supporto dei colleghi dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, hanno arrestato in flagranza un 45enne di Grammichele nel Catanese perché responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizioni.

La pattuglia della stazione, nel corso del costante controllo della SS. 417, ha imposto l’alt al conducente di una autovettura in transito che però, sin da subito, ha evidenziato un immotivato nervosismo.

Scovate Marijuana ed hashish

Ciò ha indotto i carabinieri a chiedere all’uomo di aprire il portellone del bagagliaio per un controllo talché quest’ultimo, con apparente disinvoltura, dopo aver mostrato loro un trolley ed averlo aperto, ha maldestramente cercato di nascondere tra gli indumenti presenti un contenitore cilindrico di colore nero che, all’immediata verifica dei carabinieri, è risultato colmo di marijuana. Nonostante poi l’uomo abbia consegnato spontaneamente una ulteriore piccola quantità di hashish, le immancabili attività di ricerca sull’autovettura, hanno permesso di rinvenire un involucro con ulteriori 52 grammi di marijuana occultato all’interno del cofano motore.

