Arrestato dai carabinieri con 300 grammi di hashish

I carabinieri hanno arrestato uno spacciatore nel mercato storico di Ballarò, a Palermo. Sorpreso con circa 300 grammi di hashish marchiati con l’immagine di Scarface. Oltre ai tre panetti di droga sono stati sequestrati 286 euro.

La droga sarà analizzata

La droga è stata sequestrata e sarà analizzata dal laboratorio sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per accertarne il principio attivo. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’uomo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La maxi operazione di due mesi fa

Ballarò resta sicuramente uno dei quartieri più difficili e a rischio per lo spaccio di stupefacenti. Ne sono testimonianza i tanti arresti e soprattutto la maxi operazione del marzo scorso che ha portato a 25 provvedimenti cautelari. Le accuse sono di spaccio di crack nel mercato popolare. L’indagine coordinata dalla Procura è iniziata tra giugno e dicembre del 2020 e ha permesso di scoprire una piazza di spaccio dove era possibile acquistare crack, ma anche cocaina, hashish, marijuana e suboxone 24 ore su 24. La zona dello spaccio era tra via Nunzio Nasi, Piazzetta Lucrezia Brunaccini e Via Mongitore.

Spaccio alla luce del sole

La vendita di droga avveniva alla luce del sole in un’area frequentata da turisti e da studenti, anche minorenni. Numerosi i pusher utilizzati dall’organizzazione per consentire una vendita al dettaglio costante per tutto l’arco della giornata. Gli spacciatori avevano anche il ruolo di vedetta ed erano soliti segnalare l’arrivo delle forze dell’ordine utilizzando una parola in codice “Fairo” che dà il nome all’operazione dei carabinieri.

Giro d’affari da quattromila euro al giorno

Le indagini della maxi operazione di due mesi fa hanno consentito di stimare che la piazza di spaccio garantiva un profitto giornaliero di 4 mila euro circa. Nel corso dell’attività monitorate 256 cessioni di sostanze stupefacenti, già arrestate in flagranza di reato 10 persone, sequestrati circa 2 chili e mezzo di stupefacente e segnalate in prefettura 78 acquirenti.

