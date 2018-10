Segnalati in prefettura i giovani acquirenti

I carabinieri della compagnia di piazza Verdi hanno arrestato Pietro Lo Verso 28 anni palermitano accusato di spaccio di droga. Nella tarda serata di domenica scorsa, i carabinieri del nucleo in piazza Beati Paoli quando hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto.

Dopo qualche minuto, i militari hanno notato alcuni giovani avvicinarsi a Lo Verso.

Dopo aver scambiato poche parole, il pusher si allontanava per andare a prendere qualcosa in discesa dell’Eternità per poi tornare indietro. Intervenuti immediatamente, i Carabinieri hanno fermato lo spacciatore che aveva nella mano destra una stecca di hashish e due bustine contenenti della marijuana e gli acquirenti, tutti giovani palermitani segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Palermo quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno trovato e sequestrato complessivamente: 28 grammi di hashish, 14 grammi di marijuana e la somma di 100 euro in banconote di vari tagli, presunto provento dell’attività di spaccio.

L’arresto è stato convalidato e Lo Verso è stato portato in carcere.

Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione Palermo Centro hanno arrestato M.C. 22 anni palermitano con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri impegnati in un servizio antidroga nel quartiere “Capo”, hanno visto il giovane tra le vie del quartiere. Appostatisi poco distante, i Carabinieri hanno registrato due cessioni di stupefacente. Entrambi gli acquirenti, sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo per aver acquistato rispettivamente cocaina e hashish.

Il presunto pusher fermato dai militari in flagranza di reato è stato trovato in possesso della somma contante di 72,50 euro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il M.C. è stato tradotto presso il Tribunale di Palermo e giudicato con il rito direttissimo conclusosi con la convalida dell’arresto e la sola misura cautelare dell’obbligo di firma in caserma, pertanto rimesso in libertà.