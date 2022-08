I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Palermo Piazza Verdi, hanno arrestato un 44enne, palermitano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari allo Sperone nel corso di una perquisizione è stato trovato in possesso di oltre 250 grammi tra cocaina e crack, già suddivide in dosi. L’arrestato è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida.

Le sostanze sono state sequestrate e inviate al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale per gli esami ponderali e qualitativi. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere.