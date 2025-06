Il giudice Rosario Di Gioia ha condannato i 17 imputati in un processo per spaccio di droga a Palermo. La procura contestava oltre 400 cessioni di droga.

Non è stato riconosciuto agli imputati il reato più grave l’associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

Ecco le condanne. Giuseppe Aiello un anno e 8 mesi, Mirko Bevilacqua un anno e 8 mesi, Francesco Cangialosi 4 anni e 4 mesi, Brigida Cristina De Marco un anno e 2 mesi, Danilo Fiore un anno e 4 mesi, Gianfilippo Libonati due anni e 4 mesi, Zaira Marretta 10 mesi, Fedele Antonio Pecoraro un anno e 2 mesi, Vito Pillitteri 10 mesi, Daniela Pistone, moglie di Salvatore Zimbardo, 14 anni e 8 mesi ma in continuazione con una precedente condanna (cinque anni e 8 mesi per questo processo). Paolo Rovetto 4 anni e due mesi, Antonino Scinia sei anni e 2 mesi, Giuseppa Silvestri un anno e 8 mesi, Danilo Silvestrini due anni, Andrea Zimbardo un anno e 2 mesi, Bruno Zimbardo quattro anni, Salvatore Zimbardo 18 anni e quattro mesi ma in continuazione con una precedente condanna.

A contestare il più grave reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga sono stati gli avvocati Alessandro Musso, Edi Gioè, Riccardo Bellotta, Umberto Seminara, Maria Guzzo, Giuseppe Pinella, Rosa Garofalo, Giovanna Carmela Cantavenera, Gaspare Genova e Andrea Pellegrino.