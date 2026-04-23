Controlli mirati della Compagnia San Lorenzo nei quartieri a rischio

I Carabinieri della Compagnia San Lorenzo, nell’ambito di un’articolata attività di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nei quartieri della periferia palermitana, hanno arrestato un 19enne e un 33enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di droga. Gli interventi, condotti in due distinte operazioni, si inseriscono in un più ampio dispositivo di controllo del territorio finalizzato a interrompere le piazze di spaccio attive nelle aree più sensibili della città.

Primo intervento allo Zen 2: 48 dosi di hashish sequestrate

In via Agesia Siracusa, nel cuore del quartiere “Zen 2”, i militari della Stazione San Filippo Neri, impegnati in un servizio di osservazione, hanno sorpreso un 19enne palermitano mentre cedeva piccoli involucri a diversi acquirenti. L’atteggiamento sospetto e il rapido scambio di oggetti hanno indotto i Carabinieri a intervenire immediatamente. A seguito della perquisizione personale e del controllo dell’area circostante, il giovane è stato trovato in possesso di 48 dosi di hashish, per un peso complessivo di circa 86 grammi, occultate all’interno di un contenitore nascosto vicino a una cisterna in disuso. Sequestrata anche la somma di 260 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il 19enne è stato arrestato in flagranza e condotto in caserma per gli adempimenti di rito.

Secondo intervento a Tommaso Natale: droga trovata in casa di un uomo ai domiciliari

Nel quartiere Tommaso Natale, i Carabinieri della Stazione di Partanna Mondello, durante un controllo finalizzato alla verifica del rispetto delle prescrizioni giudiziarie, hanno ispezionato l’abitazione di un 33enne palermitano sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’atteggiamento nervoso dell’uomo ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire l’accertamento. Con il supporto dell’Unità Cinofila della Polizia di Stato, la perquisizione ha permesso di rinvenire circa 9 grammi di cocaina, 14 dosi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Sequestrati anche 660 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Il 33enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Accertamenti tecnici e provvedimenti dell’Autorità giudiziaria

Tutto lo stupefacente sequestrato è stato inviato al Lass – Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo per le analisi tecniche di rito. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato entrambi gli arresti, disponendo per il 19enne la misura cautelare dell’obbligo di firma. Per il 33enne, già sottoposto a misura restrittiva, restano in corso ulteriori valutazioni da parte dell’Autorità giudiziaria. Nel rispetto del principio di non colpevolezza, la responsabilità degli indagati sarà accertata solo con sentenza definitiva.