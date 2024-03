I carabinieri della compagnia di Partinico, con il nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato un 30enne e denunciato tre uomini di 21, 29 e 53 anni. I controlli sono stati eseguiti tra Montelepre e Borgetto.

Il giovane di Montelepre di 30 anni è stato arrestato con l’accusa di spaccio per trovato in possesso di dosi di cocaina e hashish già confezionate.

Il giovane di 21 anni è stato denunciato perché circolava con una pistola a pallini simile ad un arma in dotazione delle forze dell’ordine è stato segnalato in prefettura per assuntore di droghe.

Un terzo uomo di 53 anni è stato denunciato perché circolava con un tasso alcolemico altissimo, 3,4 grammi per litro. Il limite è di 0,5. Infine il giovane di 29 è stato denunciato perché aveva in auto una paletta segnaletica della polizia locale di Borgetto. Durante i controlli sono state elevate sanzioni per 4 mila euro, sequestrati tre mezzi e ritirate 2 patenti di guida.