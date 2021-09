Spaccio di droga, condanne ad organizzazione criminale, 20 anni al boss Annatelli

Tennis, il Ct Palermo ai nastri di partenza della serie A2 con due squadre a caccia dei play off

Domenica 3 ottobre il Ct Palermo inizierà la sua avventura nella serie A2 con una squadra nel campionato maschile ed una in quello femminile. L’obiettivo è quello di raggiungere i play off con entrambe le formazioni per tentare il salto in A1....