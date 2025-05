Proseguono le indagini per risalire all’uomo che ha sparato contro un’abitazione la notte di sabato scorso in via Mozambico a Palermo.

Dopo una lite familiare, l’uomo sarebbe andato sotto casa del fidanzato della figlia della nuova compagna e avrebbe esploso una decina di colpi contro la veranda, i vetri di balconi e finestre.

I carabinieri sono tornati nei pressi dell’abitazione e acquisito alcuni video ripresi dalle telecamere della zona,. Ci sarebbe anche un altro video che hanno in mano gli inquirenti per risalire all’identità dell’uomo.

“Noi sappiamo bene chi è – dice il padre del giovane – Abbiamo paura. Chiediamo ai carabinieri di arrestarlo. Una persona che spara contro un’abitazione non può restare a piede libero. Da quando hanno sparato noi siamo in casa e abbiamo paura ad uscire. Le mie figlie devono andare a scuola ed è da sabato che sono a casa”.