Indagine della squadra mobile

La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza ai domiciliari emessa dal gip del tribunale di Palermo, nei confronti di: R. E., di anni 51, residente a Messina; di M. C., di anni 49, residente ad Aquedolci (ME) e di B. H. H., di anni 57, residente a Collesano (Pa), accusati di sequestro di persona e lesioni gravi a danno di due clienti di un pub in via Ugo La Malfa a Palermo.

Le indagini sono state condotte dagli agenti in servizio presso la Squadra Mobile di Palermo, in collaborazione con i colleghi del Commissariato di Cefalù, della Squadra Mobile di Messina e del Commissariato di Sant’Agata di Militello,

La notte tra il 9 e 10 novembre del 2019 un cliente è stato aggredito e picchiato. La prognosi fu di 30 giorni.

Secondo le indagini della squadra mobile a picchiare l’uomo furono i sono soggetti appartenenti ad un gruppo motociclistico denominato “bandidos”, i cui aderenti quella sera erano presenti in numero consistente all’interno del predetto locale.

Adesso per tre di loro sono scattati gli arresti domiciliari.

“In relazione all’appunto stampa concernente l’arresto degli autori della violenta aggressione avvenuta all’interno del pub si chiarisce che la vittima dell’aggressione non era il presidente del moto club “ Corsari” ma un avventore del locale”. La precisazione arriva dalla questura di Palermo.