E’ stato spento solo questa mattina l’incendio in alcuni capannoni dell’Irsap nella zona industriale di Brancaccio adibiti ad archivio e che sembra siano stati utilizzati da alcuni clochard per dormire.

Il forte vento che ha provocato diversi danni a Palermo e in provincia ha alimentato le fiamme per tutta la notte. Numerose le squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazione di spegnimento che sono riuscite solo questa mattina ad effettuare un primo sopralluogo dopo aver spento il fuoco.

La verifica, però, dovrà essere effettuata con maggiore attenzione per scongiurare la presenza di qualcuno all’interno.

Complessivamente gli interventi per il vento sono stati oltre 120 e altri sono in corso. Tettoie che sono volate, alberi caduti e pali della luce finiti a terra, buttati giù dalla furia del vento. Altri 40 interventi sono ancora in coda.

Trapani, 37 interventi nella notte dei vigili del fuoco

A Trapani sono stati 37 gli interventi dei vigili del fuoco. Alberi pericolanti su sede stradale, lamiere e pali pericolanti. I pompieri sono stati impegnati nella zona di Alcamo e Trapani. Oltre ai mezzi del comando provinciale è arrivata una squadra da Enna.

La giornata anche oggi sarà lunga. E’ stato potenziato il dispositivo di soccorso di 10 unità, per dare corso agli interventi in coda.

Messina, forte vento provoca danni in città

Il maltempo non dà pace alla provincia di Messina, già duramente colpita dal ciclone Harry. Diverse le squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco impegnate nella giornata di giovedì 12 febbraio: oltre cinquanta gli interventi registrati nel pomeriggio. Le operazioni hanno riguardato in particolare la fascia tirrenica della provincia di Messina. Il maggior numero di interventi ha riguardato la città di Messina, seguita dai comuni di Patti e Milazzo.

A Messina oggi, venerdì 12 febbraio, scuole chiuse. la decisione è stata adottata dal sindaco, Federico Basile. A causa del forte vento nel Messinese, sono state chiuse precauzionalmente le gallerie Calavà I e Calavà II, lungo la strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, fra i km 83,700 e 85,800, a Gioiosa Marea.