divieti in vigore sino alle 7 del primo dell'anno

Anche i palermitani si preparano a salutare il 2019 e molti di loro lo faranno con i due spettacoli organizzati dal Comune per la notte di Capodanno e che si terranno in piazza Giulio Cesare e al Cep, davanti al giardino intitolato a Peppino Impastato.

Da un paio di giorni sono già scattate le modifiche al traffico e alla viabilità con un grande dispiegamento di vigili urbani nelle zone nevralgiche.

Già da domenica scorsa alcuni divieti sono in vigore nella zona della stazione centrale, dove, per la presenza del palco, non è più possibile circolare lungo il tratto iniziale di via Roma, lato piazza Giulio Cesare.

La circolazione in via Roma, in direzione piazza Giulio Cesare è riservata solo ai residenti. Chi proviene da via Cavour dunque, potrà svoltare a sinistra imboccando via Malta, chiusura in vigore sino alle 16 di domani per consentire alle maestranze di smontare il palco dello spettacolo.

Come si legge sul Giornale di Sicilia di oggi, queste sono le strade e le aree nelle quali scatterà la zona rimozione – già attiva dalle 7 di stamane – fino alle 7 del primo dell’anno: piazza Giulio Cesare, via Lincoln (tra corso dei Mille e piazza Giulio Cesare), via Gorizia, via Milano, via Trento, via Manzoni, via Trieste, via Torino, via Fiume, via Santa Rosalia, via Parrocchia dei Tartari (tra via Santa Rosalia e via Fiume). Tutte le traverse di via Roma, nel tratto compreso tra piazza Giulio Cesare e via Montesanto-Pola saranno, invece, chiuse al transito, con la sistemazione delle barriere di cemento del tipo New Jersey dalle 14 di martedì.

Anche al Cep i divieti di sosta sono in vigore per 24 ore dalle 7 di oggi alle 7 del primo gennaio. La rimozione è attiva nelle seguenti strade: via Filippo Paladini (tra viale Michelangelo e largo Blasco), via Calandrucci, via Barisano da Trani (tra via Paladini e via Barba), via Filippo Liardo. Anche in questo caso le barriere di cemento, che serviranno a chiudere al transito le strade, saranno installate dalle 14 di martedì.

Divieti e chiusure anche nella zona del teatro Massimo dove molti palermitani si recheranno per festeggiare il Capodanno. Dalle 19 di stasera chiuderanno al transito piazza Verdi (da via Aragona a via Ruggero Settimo) e via Vaglica (da via Sperlinga a piazza Verdi).