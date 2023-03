"vogliamo costruire un futuro senza emigrazione forzata"

I comuni delle Madonie si stanno spopolando. È questo l’allarme che continua ad arrivare dall’entroterra siciliano, soprattutto da parte dei giovani che hanno scelto di rimanere, nonostante le difficoltà. L’ultima iniziativa delle Consulte e dei forum giovanili madoniti è un questionario che, con poche e semplici domande, può dare un’idea di quale sia la percezione che i ragazzi hanno del territorio.

“Serve studiare il territorio e ascoltare la voce dei residenti”

“Per fare qualcosa per il nostro territorio – scrivono i giovani in una nota – per migliorarlo, serve studiarne i fenomeni e soprattutto ascoltare la voce di chi quel territorio lo ha vissuto, lo vive o vorrebbe tornarne a viverlo. Attraverso il questionario vogliamo capire quali prospettive di vita possono esserci nei nostri territori, quali figure professionali mancano e quali invece ci sono, ma non vengono impiegate a sufficienza, quali sono i problemi strutturali e in che modo si possono risolvere”.

“Vogliamo disegnare un futuro diverso”

“Vogliamo disegnare un futuro diverso e vogliamo che il colore per farlo possa essere scelto anche da noi giovani. Per questo vi chiediamo di compilarlo e di darne ampia diffusione. Potete contattarci per proposte, critiche o maggiori informazioni”.

L’emigrazione forzata e gli incontri di “Impresa Eccezionale”

Le consulte e i forum giovanili delle Madonie ormai da anni sono impegnati per accendere i riflettori sul fenomeno dell’emigrazione forzata e provare a immaginare soluzioni per invertire la tendenza. Nei mesi scorsi hanno promosso un intero ciclo di incontri dal titolo “Impresa Eccezionale” per porre l’accento sulle potenzialità e sui limiti che deve affrontare chi sceglie di fare impresa sulle Madonie.

La fiaccolata a Petralia Soprana

Nel periodo natalizio, poi, una fiaccolata sul tema ha attraversato le vie di Petralia Soprana, coinvolgendo giovani e meno giovani anche dal resto dei comuni del comprensorio.

E’ possibile proporre idee per migliorare le Madonie e immaginare un futuro senza emigrazione

È all’interno di questo percorso più ampio che si inserisce l’idea del questionario, che vuole evidenziare la percezione dei giovani rispetto all’offerta e alla qualità lavorativa, formativa, culturale, di socialità e di servizi disponibili nel comprensorio. Rispondendo all’ultimo quesito, è possibile proporre alcune idee per migliorare le Madonie e provare a immaginare un futuro senza emigrazione.

Qui il link per compilare il questionario, disponibile anche nelle pagine social delle Consulte Madonie.

