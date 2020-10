Lo stop alle attività sportive rappresenterebbe un danno non solo economico ma anche sotto il profilo educativo. Ne è convinto l’assessore comunale allo Sport di Palermo, che ha inviato un appello al governo nazionale. Così come per le Attività produttive, anche per quanto riguarda lo Sport, il Comune di Palermo tramite l’assessore comunale Paolo Petralia Camassa chiede interventi all’esecutivo. L’assessore, insieme ad omologhi di alcuni comuni siciliani, ha scritto al presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e ai ministri per lo Sport, Vincenzo Spadafora, della Salute Roberto Speranza e dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. Secondo gli assessori comunali, infatti, “il sostanziale divieto delle attività sportive risulta essere particolarmente dannoso sia sotto un profilo economico-sociale che educativo”.

“L’evidenza statistica – si legge nella lettera – dimostra che oggi proprio le palestre, le scuole di danza, le piscine e i centri sportivi polivalenti sono luoghi dove vi è un controllo costante sulla sicurezza proprio in virtù del senso di responsabilità dimostrato nell’applicazione delle misure medico-sanitarie da gestori, formatori, collaboratori sportivi, utenti e tesserati di A.S.D, SSD e enti sportivi”.

“Da amministratori pubblici responsabili della tutela dello Sport nei nostri territori seguiamo con estrema apprensione e preoccupazione l’andamento dei contagi da Covid-19 – continua la nota – Tuttavia riteniamo necessario portare alla vostra attenzione che la misura appena assunta nei confronti dello Sport e delle attività sportive produrrà effetti economici disastrosi per un settore già duramente provato, e soprattutto priverà i nostri concittadini di un importantissimo strumento di condivisione e riavvicinamento sociale”.

L’assessore comunale palermitano, si unisce quindi all’appello degli altri amministratori, chiedendo la revisione delle disposizioni, al più presto, affinché palestre, piscine, scuole di danza, centri sportivi polivalenti e affini possano riaprire prima del termine di efficacia del Decreto. Nelle more della riapertura delle palestre , piscine, scuole di danza, centri sportivi polivalenti e affini, è stata chiesta un’immediata attivazione di ammortizzatori sociali ed economici concreti ed efficaci, per tutte le lavoratrici e i lavoratori dello sport, con particolare attenzione ai soggetti professionali la cui attività è caratterizzata da intermittenza, occasionalità e precarietà, che hanno avuto a loro carico spese di affitti delle strutture sportive. Chiesto al governo anche di farsi carico delle spese di sanificazione imposte dalle diverse Federazioni sportive alle squadre affiliate, spese che sono entrate nell’alveo dei costi fissi delle squadre professionistiche. Al governo viene anche chiesto di istituire un fondo destinato all’impiantistica sportiva in modo tale da poter adeguare le strutture sportive alle norme anti-Covid e al fine di assicurare una maggiore sicurezza degli impianti nel loro complesso”.