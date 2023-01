Da grosse risorse a cifre irrisorie: cosa riguarderanno i contributi regionali

Da ingenti risorse da destinare a bandi di concorso sulla sanità, proseguendo con investimenti sulla formazione professionale e continuando per contributi, a volte abbastanza irrisori, diretti alle società sportive e alle associazioni culturali. Questo è il contenuto dei decreti di fine anno della Regione Siciliana sulle risorse da destinare alle realtà del territorio. Fra le novità anche la firma, da parte dell’assessorato alla Sanità, della nuova convenzione con la Seus, società che gestisce il servizio di pronto soccorso 118.

Finanziamenti a 52 società sportive

Tra gli assessorati coinvolti c’è quello allo Sport, capitanato a livello regionale dall’esponente di Fratelli d’Italia Francesco Scarpinato. Ad essere interessate circa 52 società sportive, militanti nei campionati di Serie A e B di qualunque ambito sportivo affiliato al Coni. Fra le società che hanno ricevuto più risorse vi sono il Telimar (società palermitana militante in Serie A1 di pallanuoto maschile e che ha ricevuto un ulteriore contributo di sponsorizzazione da 40.000 euro dal Comune di Palermo); i due club di Serie A2 di pallavolo femminile, ovvero la Sigel Marsala e la Seap Dalli Cardillo Aragona (intorno ai 20.000 euro a testa) e il Palermo calcio, con un contributo regionale da 28.000 euro.

Poi c’è una folta platea di associazioni sportive dilettantistiche che hanno ricevuto risorse davvero esigue. Come le società di scacchi di Palermo (200 euro) ed Erice (250 euro). Sono 400 gli euro destinati al circolo del tennis e della vela di Messina. In fondo alla classifica l’ASP Pro Sport di Ravanusa, con un contributo regionale di appena 113 euro. Fondi sproporzionati rispetto all’obiettivo prefissato dai bandi regionali, ovvero sostenere il costo delle trasferte. Visto il caro voli, il piatto langue.

Istruzione e formazione professionale

Completato il bando per attivare i corsi di formazione IFP all’assessorato all’Istruzione, il cui reggente è Mimmo Turano. Un budget da 32 milioni di euro distribuito su oltre 300 attività formative presentate dai varie enti, con finanziamenti intorno ai 100.000 euro a progetto. Sempre nello stesso assessorato, è stata completata la graduatoria per la quota dei fondi dell’ex Tabella H. Si parla di circa 1,5 milioni di euro, a fronte di richieste dieci volte superiori. All’Unisom andranno 300.000 euro, all’Arces 242.000 mila, alla fondazione Ettore Maiorana circa 107.000 euro, al centro siciliano Sturo poco più di 200.000 euro, mentre all’Istituto Pedro Arrupe arriveranno circa 37.000 euro.

Sanità, nuova convenzione con la Seus

Capitolo importante riguarda invece l’assessorato alla Sanità, diretto da Giovanna Volo. L’assessore tecnico ha infatti completato l’accordo con la Seus, società che gestisce il servizio 118 sull’Isola. Intesa che vedrà un aumento del budget a 123 milioni di euro, ovvero 600.000 euro in più rispettato all’anno precedente. Capitolo a parte riguarda i concorsi per rinforzare gli organici di Asp e strutture ospedaliere. Ingressi di personale che vedranno il loro effetto più manifesto sull’Asp di Enna, con un bando da 117 posti. Assunzioni anche all’ospedale Papardo di Messina, al Policlinico di Palermo (con un bando per 4 dirigenti medici di anestesia e rianimazione), all’ospedale Buccheri la Ferla di Palermo (due posti da dirigente di pediatria e neonatologia) e all’istituto Zooprofilattico di Palermo (un posto per assistente tecnico-agrotecnico).