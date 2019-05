La polemica sui striscioni e lenzuoli contro il ministro Matteo Salvini rimossi in alcune zona di Italia. Anche a Palermo in vista dell’arrivo del vicepresidente del consiglio cominciano a spuntare sui balconi.

Uno in via Roma. Come si legge l’accostamento alla Lega e al rappresentante di governo è evidente.

“Contro il ministro delle interiora 49 milioni di stigghiola”.

Adesso c’è da aspettare e vedere se anche questo striscione farà la fine degli altri. Cioè verrà rimosso e busseranno alla porta dei residenti gli agenti della digos.