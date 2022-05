Il personale sarà assunto negli uffici dei porti di Augusta e Catania

Completato l’iter per la stabilizzazione del personale interinale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale. Venerdì 20 maggio si sono svolti, infatti, presso la sede di Augusta gli ultimi esami della procedura di selezione interna, per titoli ed esami, riservata ai lavoratori interinali.

I precari, tecnici e amministrativi, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge di stabilizzazione, saranno inseriti negli uffici territoriali dell’Autorità Portuale a tempo indeterminato, vedendo così finalmente riconosciuta e valorizzata l’esperienza maturata in questi anni.

Grande soddisfazione per l’esito del concorso

Il Presidente dell’Adsp del Mar di Sicilia orientale Francesco Di Sarcina ha espresso grande soddisfazione e ha ringraziato tutto “lo staff che ha duramente lavorato per l’indizione e la buona riuscita della procedura concorsuale, rivolgendo i suoi più sentiti “complimenti e un grande in bocca al lupo ai vincitori del concorso”.

Per il Presidente Di Sarcina, in carica da due mesi, il personale dell’Autorità Portuale della Sicilia Orientale è sottodimensionato. È pertanto fondamentale “costruire la squadra”, con assunzioni e progressioni di carriera, sbloccando via via i concorsi rimasti fermi per varie ragioni a partire dal 2020.

Assunzioni e cantieri per il rilancio dei porti di Augusta e Catania

Le stabilizzazioni e l’ampliamento della pianta organica rientrano in un ampio piano di sviluppo dei due porti di Augusta e Catania, due scali strategici indispensabili per favorire lo scambio di traffici e di merci nella parte orientale dell’isola.

Si tratta di un rilancio che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale sta portando avanti con ambizione, attraverso importanti investimenti e lavori strutturali, sempre nel pieno rispetto delle peculiarità territoriali.