Doveva essere una festa per il nuovo Palermo la partita di questa sera tra le vecchie glorie e la nuova squadra del duo Mirri Sagramola.

Prima segnata dalle polemiche per la presenza di Miccoli in campo e l’assenza del sindaco Leoluca Orlando in tribuna d’onore adesso a poche ore dall’inizio dell’incontro con la grana del bar dello stadio.

Questo pomeriggio il vecchio gestore che aveva in concessione il bar si è presentato e ha aperto il locale. Nessuno con il nuovo passaggio societario avrebbe revocato la licenza al vecchio gestore.

Il commerciante ha mostrato ai vigili urbani la Scia e tutta la documentazione necessaria che gli consente ancora di lavorare dentro il Barbera.

Quasi contemporaneamente si è presentato il nuovo gestore del bar che ha avuto la struttura affidata dalla nuova società. E’ nata un lungo tira e molla che ancora adesso i vigili urbani e i responsabili del Suap stanno cercando di risolvere.

Intanto in questo momento pare che la vendita di bibite, gelati e caffè sia stata sospesa. Se ne riparlerà domani. Alla festa questa sera mancherà anche il brindisi.