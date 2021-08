Stadio delle Palme, a rischio la finale argento di atletica “Ennesimo fallimento del Comune”

Redazione di

16/08/2021

Dario Chinnici, capogruppo di Italia Viva, parla di competizione a rischio “Perdere un’occasione come questa sarebbe gravissimo. L’Amministrazione non è in grado di gestire gli impianti” “E non è in grado di programmare. L’assessore allo sport ci aveva assicurato la risoluzione dei problemi ma non è così” E parla di “stato di abbandono dello Stadio delle Palme al termine dei lavori di manutenzione” A rischio la finale argento dei campionati italiani per società di atletica leggera che si disputeranno il prossimo 18 e 19 settembre allo stadio Schifani-Delle Palme di viale del Fante. Secondo quanto denuncia il capogruppo di Italia Viva al consiglio comunale, Dario Chinnici, infatti, “Il Comune non ha acquistato le attrezzature indispensabili per le gare”. Chinnici spiega in una nota: “I campionati nazionali di atletica leggera che dovrebbero tenersi a settembre allo Stadio delle Palme di Palermo sono a rischio perché il Comune non ha acquistato le attrezzature indispensabili per le gare: uno schiaffo agli sportivi e a tutta la città, ma soprattutto l’ennesimo fallimento di questa Amministrazione”. “Gravissimo perdere un’occasione come questa” “Perdere un’occasione come questa sarebbe gravissimo – continua Chinnici – L’Amministrazione non è in grado né di gestire gli impianti, né di assicurare l’indispensabile programmazione. Italia Viva aveva già denunciato il rischio di non poter ospitare i campionati allo Stadio delle Palme, ma l’assessore allo Sport ci aveva assicurato che i problemi erano stati superati: purtroppo non è così ed è un’amara scoperta per tutti i palermitani”. “Stato di abbandono dello Stadio delle Palme” “La Commissione Sport del Consiglio Comunale – dice il presidente Francesco Bertolino – ha più volte convocato l’assessore e gli uffici e ha effettuato numerosi sopralluoghi da cui è emerso lo stato di abbandono dello Stadio delle Palme al termine dei lavori di manutenzione. Manca una corretta gestione dell’impianto, le criticità quotidiane non vengono affrontate e le attrezzature sportive non sono mai state acquistate: l’ennesima dimostrazione dell’improvvisazione e dell’incapacità di questa Amministrazione”. La competizione La finale argento dei campionati societari mette in palio i posti per la promozione nella finale oro che mette in palio lo scudetto. Tale finale si svolge quest’anno in contemporanea a quella di Palermo, a Caorle, in provincia di Venezia. Sulla pista dell’impianto palermitano, dunque, sono attese dal 18 al 19 settembre le società che ambiscono alla promozione e quelle che vogliono evitare la “retrocessione” nella finale bronzo. Palermo era già stata designata come sede della kermesse a fine 2019 ma a causa della pandemia la finale è stata rinviata di un anno. Nel 2007 Palermo ospitò la finale oro A fine settembre del 2007, Palermo ospitò la finale oro che assegnò gli scudetti societari in un impianto che per l’occasione venne rinnovato.

Dario Chinnici, capogruppo di Italia Viva, parla di competizione a rischio

“Perdere un’occasione come questa sarebbe gravissimo. L’Amministrazione non è in grado di gestire gli impianti”

“E non è in grado di programmare. L’assessore allo sport ci aveva assicurato la risoluzione dei problemi ma non è così”

E parla di “stato di abbandono dello Stadio delle Palme al termine dei lavori di manutenzione”

A rischio la finale argento dei campionati italiani per società di atletica leggera che si disputeranno il prossimo 18 e 19 settembre allo stadio Schifani-Delle Palme di viale del Fante. Secondo quanto denuncia il capogruppo di Italia Viva al consiglio comunale, Dario Chinnici, infatti, “Il Comune non ha acquistato le attrezzature indispensabili per le gare”.

Chinnici spiega in una nota: “I campionati nazionali di atletica leggera che dovrebbero tenersi a settembre allo Stadio delle Palme di Palermo sono a rischio perché il Comune non ha acquistato le attrezzature indispensabili per le gare: uno schiaffo agli sportivi e a tutta la città, ma soprattutto l’ennesimo fallimento di questa Amministrazione”.

“Gravissimo perdere un’occasione come questa”

“Perdere un’occasione come questa sarebbe gravissimo – continua Chinnici – L’Amministrazione non è in grado né di gestire gli impianti, né di assicurare l’indispensabile programmazione. Italia Viva aveva già denunciato il rischio di non poter ospitare i campionati allo Stadio delle Palme, ma l’assessore allo Sport ci aveva assicurato che i problemi erano stati superati: purtroppo non è così ed è un’amara scoperta per tutti i palermitani”.

“Stato di abbandono dello Stadio delle Palme”

“La Commissione Sport del Consiglio Comunale – dice il presidente Francesco Bertolino – ha più volte convocato l’assessore e gli uffici e ha effettuato numerosi sopralluoghi da cui è emerso lo stato di abbandono dello Stadio delle Palme al termine dei lavori di manutenzione. Manca una corretta gestione dell’impianto, le criticità quotidiane non vengono affrontate e le attrezzature sportive non sono mai state acquistate: l’ennesima dimostrazione dell’improvvisazione e dell’incapacità di questa Amministrazione”.

La competizione

La finale argento dei campionati societari mette in palio i posti per la promozione nella finale oro che mette in palio lo scudetto. Tale finale si svolge quest’anno in contemporanea a quella di Palermo, a Caorle, in provincia di Venezia.

Sulla pista dell’impianto palermitano, dunque, sono attese dal 18 al 19 settembre le società che ambiscono alla promozione e quelle che vogliono evitare la “retrocessione” nella finale bronzo. Palermo era già stata designata come sede della kermesse a fine 2019 ma a causa della pandemia la finale è stata rinviata di un anno.

Nel 2007 Palermo ospitò la finale oro

A fine settembre del 2007, Palermo ospitò la finale oro che assegnò gli scudetti societari in un impianto che per l’occasione venne rinnovato.