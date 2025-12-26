Stop al contenzioso fra la squadra di calcio e la città per lo Stadio Renzo Barbera, il suo uso e i lavori di manutenzione straordinaria.

Accordo da 4 milioni e 8900 mila euro

Su proposta dell’assessore al Patrimonio Brigida Alaimo, la Giunta comunale ha deliberato l’autorizzazione alla stipula di un contratto di transazione tra il Comune di Palermo e la Palermo F.C. S.p.A. per un importo complessivo pari a 4 milioni e 900 mila euro. L’accordo consente di coprire integralmente le spese sostenute dalla società per gli interventi di manutenzione straordinaria dello stadio Renzo Barbera, chiudendo ogni pretesa economica e qualsiasi contenzioso relativo ai lavori eseguiti.

La transazione tiene conto delle valutazioni espresse dalla Commissione Tecnica di Valutazione dell’Area del Patrimonio e rappresenta una soluzione equilibrata nell’interesse dell’Ente e della città, garantendo certezza amministrativa e continuità negli interventi sull’impianto sportivo.

Lagalla: “Passaggio importante”

“Con questo atto – dichiara il sindaco Roberto Lagalla – l’Amministrazione dimostra di essersi rimessa pienamente in campo sullo stadio Barbera, affrontando con responsabilità questioni rimaste irrisolte per troppo tempo e tornando ad impiegare risorse economiche sullo stadio. La transazione è un passaggio importante che rafforza il rapporto con il Palermo FC e ci consente di guardare avanti, programmando interventi di manutenzione e ammodernamento per rendere lo stadio sempre più sicuro, funzionale e accogliente per i tifosi e per la città. L’accordo rappresenta dunque un ulteriore tassello di una rinnovata cooperazione istituzionale tra Comune e Palermo FC, orientata alla valorizzazione dello stadio e alla sua piena fruibilità per la comunità e per i tifosi rosanero”.

Alaimo: “Si chiude una fase complessa”

“La delibera approvata – sottolinea l’assessore al Patrimonio Brigida Alaimo – è il frutto di un lavoro puntuale e trasparente che ha tenuto insieme la tutela dell’interesse pubblico e il riconoscimento degli interventi effettivamente eseguiti dalla società. Questa transazione chiude una fase complessa e apre una stagione di collaborazione sinergica e proficua con il Palermo FC, nella prospettiva di investire con continuità sulla manutenzione e sull’ammodernamento del Barbera, un bene strategico per lo sport e per l’immagine di Palermo”.