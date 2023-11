Partono i lavori allo stadio Renzo Barbera, avviata manutenzione straordinaria

Pietro Minardi di

15/11/2023

Inizia a muoversi la macchina dei lavori allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Dopo le numerose segnalazioni arrivate dai tifosi sulla presenza di infiltrazioni d’acqua e sullo stato di alcuni bagni dell’impianto di viale del Fante, la società rosanero ha deciso di muoversi in prima persona, avviando delle opere di manutenzione straordinaria su diversi settori dello stadio.

Interventi in corso allo stadio Renzo Barbera

Interventi necessari ad adeguare l’impianto anche alle richieste che sono arrivate dagli organi sportivi. Lavori per i quali non si poteva più aspettare, soprattutto al netto delle tempistiche lente degli uffici comunali. Così, il club rosanero ha deciso di scendere in campo in prima persona. Le opere saranno finanziate in un primo momento dalla società, per poi essere scorporate dal canone previsto dalla convenzione con l’Amministrazione di Palazzo delle Aquile. Secondo quanto comunica la società, si sta provvedendo a sostituire alcuni seggiolini della gradinata, ad intervenire sui bagni della tribuna e impermeabilizzare varie aree della struttura soggette nelle scorse settimane ad infiltrazioni d’acqua. In tale elenco rientrano diverse aree della Curva Nord e della Curva Sud.

Opere di manutenzione: chi pagherà?

Interventi che rientrano nelle opere di manutenzione straordinaria di cui dovrebbe farsi carico il Comune, anche se le stesse saranno soggette a compensazioni nell’ambito della convenzione attualmente in essere fra il club siciliano e Palazzo delle Aquile, come spiegato ai nostri microfoni dall’assessore al Patrimonio Andrea Mineo. “I lavori sono stati avviati di concerto con l’Amministrazione Comunale. Per accelerare le operazioni richieste dagli organi di sicurezza e dalla Lega, per esempio, loro hanno fatto uno stralcio di videosorveglianza, mentre noi abbiamo stanziato le risorse ed acquistato i tornelli”. Sulla nuova tranche di lavori, evidenzia Mineo, “sono questioni pregresse che riguardano le vecchie compensazioni. Hanno un procedimento amministrativo lungo. Questo sarà oggetto di una complessiva interlocuzione fra l’Amministrazione e la Palermo calcio“.

I tempi per l’installazione dei nuovi tornelli

L’esponente della Giunta Lagalla dà poi delle tempistiche sull’installazione dei tornelli e sul rinnovo dei profili di sicurezza dello stadio. “Il primo stralcio della videosorveglianza è stato fatto dalla società. Noi adesso stiamo intervenendo comprando i tornelli dall’esclusivista di tutti gli stadi del mondo. I tornelli risalivano al 2005, sono abbastanza datati. Noi stiamo partenendo dalle questioni di sicurezza, per poi andare sulle altre questioni. Sui tornelli, abbiamo votato la delibera due settimane fa. C’è la determina. Stiamo aspettando i tempi di rito di montaggio dell’azienda”.

“Il Renzo Barbera non ha problemi strutturali”

Poi una riflessione complessiva sulle condizioni dello stadio Renzo Barbera. “Si è evidenziato che lo stadio ha bisogno di revamping, ma non ha problemi strutturali. E’ stato evidenziato dai tecnici di entrambe le parti. Tutte le strutture di cemento sono soggette alle intemperie. Ma lo stadio non ha problemi ne di staticità, ne di altro genere. Ha bisogno di un adeguamento ai tempi”.