La Lega Sicilia esprime soddisfazione per la nomina di Raffaele Stancanelli nella Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo. “La nomina del nostro Raffaele Stancanelli nella Commissione per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo è di grande rilevanza”.

“Grazie all’esperienza maturata nella istituzione europea, Raffaele Stancanelli contribuirà certamente a indirizzare la nuova Politica agricola comune, avendo a cuore la Sicilia che mai come oggi sta vivendo difficoltà enormi per effetto della siccità. Siamo certi che farà un buon lavoro in commissione “AGRI” e che avrà sempre un confronto diretto con il governo della nostra Regione per fare in modo che ogni scelta sulla nuova Pac sia il frutto della concertazione e della collaborazione istituzionale”. Lo si legge in una nota della Lega Sicilia.

La Lega cambia guida, Nino Germanà è il nuovo commissario in Sicilia

Nino Germanà, senatore siciliano dell’area messinese è il nuovo commissario della Lega in Sicilia. 48 anni, messinese di Brolo, prende il posto di Claudio Durigon che ha retto il partito nell’isola 2a distanza” dopo le dimissioni dell’ex eurodeputata Annalisa Tardino che decise di lasciare per candidarsi alla rielezione europea non riuscita. Suo vice sarà il deputato ed ex sindaco di Motta Sant’Anastasia Anastasio Carrà.

Il messaggio di Germanà

“Ringrazio il segretario federale Matteo Salvini e la Lega per la fiducia riposta in me, indicandomi commissario regionale del partito in Sicilia. Grazie al sottosegretario Claudio Durigon che ha guidato la segreteria con grande impegno e responsabilità durante questi mesi. Un incarico importante che sono onorato di ricoprire e per il quale garantisco sin da subito di lavorare sodo e senza sosta. Obiettivo è rendere la Lega sempre più protagonista in Sicilia, ascoltando costantemente la base, e portare avanti le istanze territoriali perché siamo e saremo il partito del territorio”.