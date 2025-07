Allo Stand Florio, emozioni in musica per “Roots sessions”, la rassegna musicale ideata e curata da Alessandra Salerno nell’ ambito della kermesse “Summer Edition 2025”, con gli artisti di fama internazionale, il maestro Giuseppe Milici con la sua armonica, la splendida voce della cantante jazz, Simona De Rosa e la super band di musicisti formata da Aki Spadaro al piano, Fulvio Buccafusco al contrabbasso e Fabrizio Giambanco alla batteria. Appuntamento giovedì 17 luglio alle 21, 30 per “Serata tra amici”, il titolo dello spettacolo, da trascorrere en plein air, nel giardino dello Stand Florio accarezzati dalla leggera brezza marina.





Restituito al suo splendore, il piccolo “gioiello” Liberty, oasi di relax e bellezza sulla costa sud occidentale di Palermo, è il luogo ideale per una cena che, sotto l’abile regia dello chef Giuseppe Cusimano, lega contemporaneità ad un’attenta selezione di materie prime locali e bio per vivere un’esperienza del gusto all’insegna della mediterraneità. Una serata suggestiva, grazie alla complicità di un itinerario musicale scritto con la “partitura del cuore” ricco di ispirazione, al contempo giocoso, universale, nel rileggere temi di grande suggestione che attraversano “l’immaginario collettivo”, creando così una felice alchimia che vede mescolare suggestivi temi da film con indimenticabili ballate dal sapore folk, grandi pagine della musica strumentale, per approdare alla premiata scuola della canzone d’autore napoletana in grado di toccare corde legate alle nostre emozioni più profonde con la voce di Simona De Rosa e le note ammalianti dell’armonica cromatica, strumento di cui Giuseppe Milici è indiscutibile riferimento di caratura internazionale. Perdersi nelle note e nel fascino di un luogo dove la Storia e il Mito s’incontrano, diventerà tutt’uno per un’experience indimenticabile.

Il biglietto, al costo di 15 euro, è acquistabile online, sezione appuntamenti Calendario Eventi Stand Florio oppure sarà possibile farlo direttamente in biglietteria dello Stand Florio (via Emerico Amari, 40), la sera dello spettacolo. Aperto dal martedì alla domenica, dalle 19,00 in poi, è il luogo ideale per una cena, per un aperitivo o un cocktail sotto le stelle.

Luogo: Stand Florio, Via Messina Marine, 40, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:30

Artista: Giuseppe Milici 4et ft. Simona De Rosa

Prezzo: 15.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.