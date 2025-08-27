Allo Stand Florio finale con il botto per la rassegna musicale “Roots sessions”, ideata e curata da Alessandra Salerno per “Summer Edition 2025 “, venerdì 29 agosto alle 21,30 con i TI.PI.CAL. , Marcello Mandreucci – 30th anniversary, The Color Inside. Dopo i successi nelle classifiche di tutto il mondo, le collaborazioni internazionali e gli anni novanta che hanno decretato il loro indiscutibile successo, il trio composto dai producer Riccardo Piparo, Vincenzo Callea e Daniele Tignino, torna ad incendiare i palchi. Con loro sul palco, aprirà l’artista palermitano Marcello Mandreucci e sul finale … ospite a sorpresa!

Allo Stand Florio, sabato 30 agosto, alle 21,30 per “Comedy on stage”, la rassegna di cabaret e comicità curata da Stefano Piazza per “Summer edition 2025”, risate “di gusto”, è il caso di dirlo con “4 cianchi in padella” di e con lo stesso Piazza. Una chiacchierata tra amici, in chiave ironica, di ciò che è la consuetudine in fatto di cucina in Sicilia, tra metafore alimentari e usi della lingua siciliana. Ovvero parlare di mangiare prima di mangiare, parlare di mangiare mentre stiamo mangiando e parlare di mangiare quando abbiamo finito di mangiare. E se volete un consiglio, non perdetevi lo spettacolo, perchè come dice lo stesso Stefano Piazza, ” aranci aranci a di cu su i guai si chianci”. Divertimento assicurato.

Lo Stand Florio, gioiello Liberty restituito al suo splendore, spazio multiculturale tra la frescura del giardino dedicato a Donna Franca Florio e la brezza del mare, è il luogo ideale per vivere un’experience polisensoriale con la complicità di un cocktail sotto le stelle ed anche i profumi e i sapori della migliore tradizione gastronomica siciliana orchestrati in cucina dallo chef Giuseppe Cusimano. Aperto dal martedi alla domenica, dalle 19,00 in poi, lo Stand Florio è il luogo dove la bellezza del luogo incontra il fascino di una Storia senza tempo.

Il biglietto degli spettacoli, al costo di 15 euro cadauno, è acquistabile sul sito https://www.standflorio.it/calendario-appuntamenti/ , sezione appuntamenti Calendario Eventi Stand Florio oppure sarà possibile farlo direttamente in biglietteria dello Stand Florio (via Messina Marine, 40 ), la sera degli spettacoli. Info al 351 5702022 o inviare email a eventi@standflorio.it

Luogo: Stand Florio, Via Messina Marine, 40, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 21:30

Artista: Stand Florio

Prezzo: 15.00

