Allo Stand Florio, domenica 10 agosto alle 20,30, per “Calici & Stelle 2025”, con il naso in su a “rimirar“ le stelle con in mano un calice di vino, ” figlio stellato della terra”. Si ruba un verso dell’ ” Ode al Vino” di Pablo Neruda, per rendere omaggio alla notte di San Lorenzo, la notte più magica dell’anno, laddove i desideri si esprimono nell’intimo silenzio di una malia che da secoli incanta l’uomo, tra storia e leggenda.

Protagonista della serata di “Calici & stelle” allo Stand Florio, il piccolo “gioiello” iconico dello Stile Liberty incastonato sulla costa -sud di Palermo tra i profumi di erbe mediterranee e la brezza del mare, una polifonia di profumi, sapori e musica dove s’intrecciano le anime diverse de “L’Isola plurale”, come l’ha definita Gesualdo Bufalino. I vini pluripremiati di biocantine Colomba Bianca, la grande famiglia di 2480 soci, guidata da Leonardo Taschetta nel West Sicily, in abbinamento ai piatti dell’alta cucina dello chef resident Giuseppe Cusimano in un elegante divertissement di concordanza e contrasto tra terroir e mare, sulle note del compositore Riccardo Simoncelli, voce e chitarra.

L’ouverture è un inno alla femminilità con la leggera effervescenza di Rosaline 2024, rosè pétillant 95% Zibibbo e la restante Perricone, emozioni liquide del tramonto sulle Saline di Marsala, tra i più belli al mondo. Dalle nuance rosate è in pairing al delizioso amuse- bouche di crostino di pane ai cinque cereali, con mantecato di pesce azzurro, menta cioccolato e pepe rosa, preludio di una felice serata. Il clima di festa continua con l’antipasto di losanga di spigola, con verdure croccanti, tartare di gambero, salsa all’aglio dolce ( cotto più volte nell’acqua e nello zucchero) e mandorle tostate, che “sposa” l’eleganza e la freschezza delle bollicine di Lavì Spumante Grillo 2024, uno spumante extra dry, prodotto da uve Grillo, uno dei vitigni simbolo della tradizione enologica siciliana. Tra le etichette di punta di Colomba Bianca, questa cuvèe nasce in purezza da uve raccolte manualmente e spumantizzate secondo il metodo Charmat. Il primo di riso Carnaroli con tocchetti di ombrina, vongole e datterino giallo ed i secondo di darne di ricciola scottata, su crema di zucchine e caponatina estiva (melanzane, zucchine e pomodorino), sono la dichiarazione d’amore ai sapori e profumi dell’ estate dello chef Cusimano che nell’alchimia sapiente della sua vis creativa li valorizza con un sorprendente effetto cromatico per una cucina bella da vedere e buona e salutare al palato. In abbinamento, la freschezza e l’aromaticità dei calici di Resilience Grillo 100%, la più autentica esaltazione del vitigno principe di questo lembo di Sicilia di cui Colomba Bianca, con i suoi i 6.900 ettari di vigneto di cui 1.800 bio, una della maggiori cantine biologiche in Europa, è fiera ambasciatrice. Il dessert, semifreddo al limone e basilico su salsa di cioccolato bianco e menta, ha il profumo d’infanzia delle caldi sere d’estate trascorse sull’uscio di casa quando si mangiava il gelato preparato dalle nonne, tra i profumi di zagara, gelsomino condito da pettegolezzi di giornata. Sorsi di Lavì spumante, Zibibbo 2024, allungano il piacere di una serata lenta, da assaporare con lo sguardo in su, alla ricerca della “nostra” stella cadente per un brindisi nascosto al “nostro” desiderio, sulle note della musica di Riccardo Simoncelli. Un viaggio nella musica d’autore italiana da Concato a De Gregorio, da Dalla a De Andrè, ma spazio anche ad una rivisitazione personale ed acustica di brani storici da Bob Dylan a John Denver, da James Taylor a Neil Young.

Posti limitati – Info e prenotazioni al 351-5702022- 331 683 9173 info@standflorio.it

Luogo: Stand Florio, Via Messina Marine, 40, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 20:30

Artista: Riccardo Simoncelli

Prezzo: 60.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.