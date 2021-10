Armao è intervenuto alla finale dell’evento

I team finalisti della StartCup Sicilia, Business Plan Competition di Catania, Messina e Palermo, si sono sfidati nell’evento affiliato al premio nazionale dell’Innovazione. Durante l’evento, Gaetano Armao, vicepresidente della ed assessore all’Economia della Regione Siciliana è intervenuto.

“Iniziativa di grande interesse per la Regione”

“StartCup – ha dichiarato il Vicepresidente Armao – è una iniziativa di grande interesse per la Regione in quanto individua, attraverso una selezione competitiva, le start-up di maggior successo e innovatività, giovani ma organizzatissime imprese pronte ad affrontare le sfide sul mercato. La vostra è un’attività importantissima perché raccoglie le migliori iniziative imprenditoriali giovanili che nascono in Sicilia, spesso grazie al contributo delle Università, che rappresentano nuova linfa vitale per il rilancio della nostra Economia”.

“Sosteniamo le start-up e gli spin-off universitari”

Armao sottolinea l’interesse ed il sostegno alle start-up. “Come Governo sosteniamo le start-up e gli spin-off universitari attraverso l’Assessorato dell’Economia che con ‘Resto al Sud in Sicilia’ offre una serie di interventi finanziari mirati e l’Assessorato alle attività produttive relativamente alle iniziative connesse allo sviluppo imprenditoriale, convinti come siamo che solo l’impresa possa dare lavoro vero ed un futuro, in termini di crescita economica, ai siciliani”.

“Agenda Digitale siciliana ha impegnato 300 milioni”

L’assessore regionale all’Economia analizza il sempre maggior interesse della Regione per il digitale. E sottolinea: “Le start-up, in un certo senso, sono le cellule staminali che vanno immesse nel sistema per generare nuova linfa vitale. Il digitale è l’elemento centrale di queste proposte progettuali e la nostra Agenda Digitale siciliana ha già impegnato 300 mln di euro, partendo da 1,7 mln nel 2007, nell’infrastrutturazione. Il digitale rappresenta oggi l’unico settore nel quale il divario non si è soltanto alleviato, ma addirittura invertito”.

“Lavorare insieme per scongiurare iperventilazione finanziaria”

Armao ha concluso: “È necessario lavorare insieme al fine di scongiurare, in un periodo di forte immissione di liquidità grazie ai finanziamenti del PNRR, che si crei una iperventilazione finanziaria. Finita la spinta esterna dovrà generarsi uno sviluppo autopropulsivo, in questo contesto le start-up, insieme alle università ed alle istituzioni finanziarie, rappresentano la leva che può rilanciare la Sicilia”.