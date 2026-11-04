Nemmeno 24 ore e arriva il primo intoppo dopo l’inaugurazione in pompa magna di ieri. La scala mobile della fermata Politeama dell’anello ferroviario si è guastata.

Si tratta della rampa d’uscita verso piazza Castelnuovo. L’opera, tanto attesa (ma ancora incompleta) per rilanciare il trasporto pubblico urbano, ha mostrato così subito il fianco ai primi disagi aprendosi alle polemiche di viaggiatori e pendolari.

Non sono tardate infatti ad arrivare le proteste dei viaggiatori, increduli di fronte a un guasto a poche ore dal taglio del nastro. Una beffa per tanti passeggeri che si sono recati nella nuova stazione,

Rfi conferma che si è verificato un problema e fa sapere che i suoi tecnici stanno intervenendo per rimetterla in funzione. E si è guastato anche l’ascensore.

La stazione Politeama è stata inaugurata ieri insieme alla fermata Porto, con l’apertura della tratta Giachery – Politeama. Al viaggio inaugurale dal Porto a piazza Castelnuovo hanno partecipato il presidente della Regione Renato Schifani, con gli assessori regionali Alessandro Aricò e Francesco Paolo Scarpinato, e il sindaco Roberto Lagalla.

Con le due nuove fermate, l’anello collega la stazione Notarbartolo al porto e al centro città. L’intervento è costato circa 178 milioni di euro, di cui 69 milioni di fondi europei.