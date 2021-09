l'evento a ottobre

Il 6 e 7 ottobre a Dubai un grande evento di moda

Parteciperà anche la stilista siciliana Ivana Todaro

Originaria di Alia (Palermo) ha già partecipato a sfilate internazionali

A Du­bai (una cit­tà de­gli Emi­ra­ti Ara­bi Riu­ni­ti), il 6 e 7 Ot­to­bre, pres­so il Grand Hotel Ex­cel­sior, avrà luogo un particolare e­ven­to nel­la Sala Gala-Con­fe­ren­za “Well­ness & Fa­hion” (Benessere e Moda), la cui madrina è Miriam Tarantino. Molte le manifestazioni in programma e, tra le tante, una sfi­la­ta di “Moda e Arte e Cena”.

La sfilata ed il party

Alla sfilata sono in­vi­ta­ti i più im­por­tan­ti sti­li­sti di moda in­ter­na­zio­na­li e sarà pre­sen­te, an­che, la nota sti­li­sta Iva­na To­da­ro, ti­to­la­re del­la ”Dia­man­te Spo­sa Hau­te Cou­tu­re in the World” che espor­rà le sue crea­zio­ni più re­cen­ti (3 abi­ti da ce­ri­mo­nia e 2 ori­gi­na­lis­si­mi da spo­sa) che mo­del­le del luo­go in­dos­se­ran­no du­ran­te la sfi­la­ta a Piaz­za Al Seef, se­gui­ta poi da un Par­ty Fa­shion ya­cht.

Particolarmente commossa e fe­li­ce la To­da­ro per l’in­vi­to che pre­mia la pro­fes­sio­na­li­tà ac­qui­si­ta in tan­ti anni di la­vo­ro. Nata 43 anni fa a To­ri­no dove i ge­ni­to­ri, ori­gi­na­ri di Alia (PA), la­vo­ra­va­no, al com­pi­men­to del suo pri­mo anno di vita, la fa­mi­glia si tra­sfe­ri­sce de­fi­ni­ti­va­men­te ad Alia. Sin da pic­co­la Iva­na mo­stra una na­tu­ra­le pas­sio­ne per la con­fe­zio­ne di abi­ti e rea­liz­za i ve­sti­ti­ni del­le bam­bo­le con ori­gi­na­li­tà e fan­ta­sia. A 13 anni Iva­na, fre­quen­ta una sar­to­ria di Pa­ler­mo, se­gui­ta da due bra­ve mae­stre di ta­glio e cu­ci­to, ed im­pa­ra ad usa­re la sua pri­ma mac­chi­na da cu­ci­re. Con gli anni, ac­qui­si­ta una cer­ta espe­rien­za, rea­liz­za i pri­mi veri abi­ti dan­do pro­va del­le sue in­na­te ca­pa­ci­tà di sti­li­sta e mo­del­li­sta; in pra­ti­ca rie­sce a tra­sfor­ma­re il fi­gu­ri­no di moda che ha di­se­gna­to, nel mo­del­lo che com­pie­rà col ta­glio del­la stof­fa. Nel corso della sua attività, Ia Todaro ha realizzato i suoi pri­mi im­por­tan­ti abi­ti: un stupendo tail­leur e un abi­to nero in crê­pe di seta con ta­glio cen­tra­le e ap­pli­ca­zio­ni di quat­tro bot­to­ni gio­iel­lo, crea­ti da ar­ti­gia­ni con pie­tre pre­zio­se (che la stilista usa spes­so in modo particolare negli abi­ti da spo­sa di alta clas­se). Il pri­mo dé­fi­lé del­la To­da­ro si svol­se nel 2004 pres­so l’Ho­tel San Pao­lo Pa­la­ce di Pa­ler­mo dove la sti­li­sta pre­sen­tò, come pri­ma leva, i suoi 4 capi per la not­te del­la moda al Tea­tro Mas­si­mo di Pa­ler­mo.

Le sfilate della stilista anche all’estero

In bre­ve tem­po il nome del­la To­da­ro rag­giun­ge la no­to­rie­tà e pre­sti­gio­se cit­tà come Pa­ri­gi, Mi­la­no e Ma­drid la in­vitano per im­por­tan­ti “Fa­shion Week”; an­che a Pa­ler­mo e nel­l’hin­ter­land le sue mo­stre ri­scuo­to­no gran­de succe­s­so di pub­bli­co e cri­ti­ca come il re­cen­te dé­fi­lé svol­to­si al So­le­mar Club & Re­stau­rant del­l’Ad­dau­ra (Mon­del­lo), dove 9 mo­del­le han­no in­dos­sa­to ben tren­ta abi­ti in tre fasi (co­stu­mi da mare con pa­reo, abi­ti da ce­ri­mo­nia e abi­ti da spo­sa).

Gli shooting fotografici anche nel centro storico di Palermo

Ha or­ga­niz­za­to, inol­tre, uno shoo­ting fo­to­gra­fi­co a Vil­la­ba­te (PA), nello studio del noto hair­sty­li­st Fran­ce­sco Vir­ga, coa­diu­va­to da Vin­cen­zo Cian­cio­lo, Mae­stro del ta­glio e del­le ac­con­cia­tu­re, ap­pro­dan­do alle pas­se­rel­le del­l’al­ta moda, per pre­sen­ta­re le sue ul­ti­me crea­zio­ni, sem­pre ac­com­pa­gna­ta dal fo­to­gra­fo di fi­du­cia, Aldo Di Vita di “Arte del­l’Im­ma­gi­ne”. Anche il centro storico di Palermo è stato scenario di shooting fotografici; l’antica Vil­la Giu­lia, co­strui­ta per ini­zia­ti­va del Pre­to­re e Go­ver­na­to­re del­la cit­tà, An­to­nio La Grua, tra il 1777 ed il 1778; ed an­co­ra a Piaz­za Bel­li­ni e da­van­ti i Tea­tri Mas­si­mo e Po­li­tea­ma.

L’Expo Dubai

Dal 1 ot­to­bre 2021 al 31 mar­zo 2022, inoltre, avrà luo­go l’Ex­po Du­bai 2021 (nella foto il Padiglione Italia), la pri­ma im­por­tan­te Espo­si­zio­ne Uni­ver­sa­le che si svol­ge in un Pae­se Ara­bo e si oc­cu­pe­rà dei prin­ci­pa­li temi le­ga­ti al pro­gres­so: ener­gie rin­no­va­bi­li, tra­spor­ti, istru­zio­ne, sa­ni­tà, tec­no­lo­gia, in­tel­li­gen­za ar­ti­fi­cia­le, ac­qua, ae­ro­spa­zio, smart ci­ties.