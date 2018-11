“Battaglia vinta. Ma non è stato necessario attendere l’esito del procedimento legale che è stato bloccato”.

CNA porta a casa un grande risultato nella partita ingaggiata contro Amazon che ha deciso di sospendere la vendita dalla propria piattaforma di f-gas, dopo la dura presa di posizione della Confederazione, la cui azione era destinata al pronunciamento dei giudici. La vendita di prodotti f-gas, in Italia, è subordinata infatti alla presentazione di un apposito patentino di cui sono fornite tutte le imprese regolari, specializzate nell’installazione di impianti di refrigerazione. Modalità non rispettata nel sito del più noto marketplace: l’acquisto era infatti libero e chiunque poteva comprare bombole di varie dimensioni contenenti il gas e di conseguenza utilizzarlo.

“Un mercato abusivo all’interno della rete che violava una specifica normativa e mortificava gli interessi legittimi della categoria – affermano i vertici regionali della CNA, il presidente Nello Battiato e il segretario Piero Giglione – adesso bloccato grazie al coraggio, alla responsabilità e all’azione della nostra Confederazione, scesa in campo con determinazione a difesa del tessuto produttivo sano e legale”. Amazon, nell’accordo raggiunto, ha anche aperto un canale privilegiato di comunicazione con CNA per la segnalazione di eventuali casi di vendita che dovessero sfuggire ai propri controlli automatici.