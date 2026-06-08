Scatta l’ora x ovvero le 15 di lunedì 8 giugno. Concluse le operazioni di voto nei tre comuni al ballottaggio in Sicilia per scegliere il sindaco ovvero Agrigento (unico capoluogo di provincia) Bronte nel Catanese e Ispica nel Ragusano.

C’è attesa per conoscere i nomi dei sindaci eletti a cominciare da Agrigento dove, però, il primo dato è l’affluenza in calo vertiginoso. L’ultimo dato disponibile resta quello delle 23 di ieri sera quando avevano votato solo il 31% degli aventi diritto, due settimane fa alla sera della domenica avevano votato oltre il 46%.

L’affluenza tiene, invece, solo Bronte dove il calo al secondo turno è fisiologico. Nel centro del Catanese affluenza al 42,11% con un calo inferiore ai 6 punti percentuali rispetto al primo turno mentre a Ispica il calo è più consistente di Bronte ma meno di Agrigento e si attesta all’11% ma con quasi il 37% dei votanti alle urne

La sfida politica più rilevante

Il crollo dell’affluenza ad Agrigento sembra confermare il disinteresse per le urne figlio anche della spaccatura nel centrodestra che permane anche al ballottaggio.

Qui il centrodestra si è spaccato portando due candidati al primo turno e dove non sembra esserci un reale percorso che ricompatti lo schieramento con Lega e Dc da una parte e tutti gli altri, invece, sul candidato al ballottaggio ma con gli Autonomisti di Grande Sicilia MpA che proprio non hanno digerito la scelta degli alleati. Avanti c’è il candidato di La Vardera che ha sfiorato l’elezione al primo turno. Si tratta di Michele Sodano sul quale è confluito anche il Pd e la lista Casa riformista. Di fatto Sodano è l’unico esempio di campo largo con dentro tutti, compresi i 5 stelle. Al primo turno si è fermato al 39,13%. Insegue, invece, il candidato di centrodestra Dino (Gerlando) Alonge che si è fermato non lontano, al 34,79% ma sul quale non è affatto scontato confluiscano i voti di coalizione.

Chiamati alle urne anche Bronte nel catanese e Ispica nel Ragusano

A Bronte nel catanese si sceglie fra Giuseppe Castiglione, candidato di Forza Italia appoggiato anche da liste civiche e Giuseppe Gullotta, civico di centrosinistra portato da Controcorrente di Ismaele La Vardera. Si parte da un primo turno che vede Castiglione avanti con il 31,71% dei consensi, del tutto insufficiente per passare al primo turno quando sarebbe servito almeno il 40%. Gullotta insegue partendo dal 25,28%.

Ad Ispica nel Ragusano il confronto è fra un candidato civico e, ancora, un candidato sostenuto da Controcorrente. E’ avanti Lucio Muraglie con il 33,59%; insegue il candidato di La Vardera Serafino Arena con il 19,65%.

I seggi per il voto sono aperti oggi, lunedì 8 giugno dalle 7 alle 15,00. Lo scrutinio si svolgerà subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e nel tardo pomeriggio, o di sera al massimo, si dovrebbero conoscere i nomi dei tre nuovi sindaci